Arrepentidos de todo a cien

Lo de arrepentirse es un ejercicio sano. Pero incluso en una actividad tan terapéutica conviene subrayar las diferencias entre los protagonistas. Traslademos la reflexión al campo de la política/corrupción. Merece todo el reconocimiento aquel político o funcionario que, de manera espontánea y con el único objetivo de limpiar su conciencia, se pone delante del fiscal Anticorrupción y le dice: «Mire, a ver cómo le cuento todo este lío: 'nos estamos llevando todo el dinero que podemos. Ojo, y yo soy uno de los que más cojo, no se vaya usted a creer que no participo. De hecho, aquí le traigo ya mi parte, en billetes de 500 euros. Y me gustaría detallarle cómo lo hacemos, que es complicado, no se piense que esto no requiere trabajo...» Pero esto, por desgracia, no se produce. Estos héroes de la confesión no abundan. Sí se da, en cambio, el arrepentido exprés, de última hora. Meritorio, sí. Que se agradece su cambio de parecer, claro. Pero ya no es lo mismo. Nos resulta contaminado. Un arrepentido sin pedigrí, como salido de un todo a cien. Así, a bote pronto, citaría al delator de Emarsa (a pocos días del juicio a cambio de una rebaja de pena), al yonki del dinero (cuando se sentía ya en el centro de la investigación) o a Ricardo Costa, apenas unas horas antes de declarar en el juicio por la financiación ilegal del PP. Todos eficientes colaboradores ahora de la Justicia. Especial mención requiere lo de El Bigotes, por su novedad y audacia. Debe ser el único caso de un testigo que acude a declarar -se trataba de la F-1- y tras comprobar al día siguiente que la prensa no cita a los políticos del PP a los que él trató de implicar, escribe una carta desde la cárcel para el juzgado para volver a ensuciar los mismos nombres. Y todo para revelar -ojo, cuidado- que «tenían mando en plaza». Poca gasolina para el show del mostacho.