ARRASTRAR LA MALETA

A veces, aquí en el barrio, contemplo el trasiego de tres o cuatro personas de piel sonrosada acarreando esas maletas con ruedines que emiten trepidante y molesto sonido como a flato reconcentrado. Son los turistas de apartamentos que van y vienen atados a sus pertenencías de viajantes de fortuna a precio de chollo. Se me antoja que lucen la mirada perdida del perro abandonado en verano. Intuyo en mis observaciones que flota sobre ellos una nube de tristeza. O a lo mejor soy yo el que se empapa de tristeza al comprobar ese frenesí viajero que no logro comprender. Los cortejos, grandes o pequeños, me producen ese efecto melancólico, especialmente los de las bodas porque siempre me recuerdan al de los funerales.

La estampa de esas personas, recorriendo a pie, portando el pesado equipaje, varios kilómetros sobre el asfalto de la autovía que les trasladaba hacia al aeropuerto del Prat me hipnotizaba porque no estamos acostumbrados, en el confortable primer mundo, a esa clase de desagradables rigores. Algunos corrían ante el temor de perder su avión. Otros caminaban chepudos, fatigados, como si ya se hubiesen rendido a la evidencia de ese vuelo cancelado. Y todos luciendo expresión de «qué he hecho yo para merecer esto». El territorio más cosmopolita de España, un lugar donde predomina el bienestar que viene acompañado por unas rentas más elevadas que en otras zonas, erosionado por el estallido de caos y violencia. Los radicales manipulados desde la infancia, los que jamás pagan facturas, los que enarbolan el odio frente a la convivencia que marca la ley, los que le propinan un guantazo a una señora mayor que termina desparramada en el suelo, los adictos al zafarrancho, jamás han cargado con una maleta de buenas ideas que ventilan la sesera porque son más de zurrón cafre y de morral fanático.