El armisticio Todos sabemos que ese tipo de chispas prenden porque hay un caldo de cultivo, favorecido durante años, para que lo consiga MARÍA JOSÉ POU Lunes, 12 noviembre 2018, 09:15

Nuestros políticos son capaces de sentarse juntos para celebrar el armisticio de la Primera Guerra Mundial y, al mismo tiempo, potenciar enfrentamientos por mantener el poder. Las fotos de ayer con Macron, Merkel, Trump o Putin recordando el centenario del fin de la guerra ponen en evidencia la representación. Quienes posan son los mismos que promueven de palabra o de facto diferencias con los vecinos, entre sus mismos ciudadanos o con los llegados de fuera.

Siempre nos han enseñado que la Gran Guerra comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Fue «el detonante», suelen decir los libros de Historia y, sin embargo, todos sabemos que ese tipo de chispas prenden porque hay un caldo de cultivo, favorecido durante años, para que lo consiga. Ninguna guerra nace sin más y ninguna guerra se termina sin más. En ambos casos, hay una sociedad convencida y movida a entrar en guerra, decidida a resolver por la fuerza lo que no suelen ser sino intentos por apropiarse de recursos ajenos, consolidación de poderes o conquista de nuevos estatus internacionales. A los ciudadanos les convencen para poner un fin sublime y a la par irrelevante por encima de sus fines personales y familiares. Cualquier persona quiere vivir en paz y dar una seguridad y un futuro a su familia. Los grandes fines memorables, por lo general, suelen esperar. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que se convence a una o varias generaciones de que ese orden debe ser subvertido. Y de que su patria, su bandera, su líder o un proyecto mesiánico anunciado por los dirigentes del momento son mucho más importantes que su felicidad y la de los suyos. Tengo para mí que eso es falso y solo en algunos casos, como respuesta a un ataque previo, podría posponerse el fin particular por el fin grupal. Sobre todo, porque éste responde a intereses particulares no confesados de quienes tienen el poder. Por eso no creo que debamos dar por buena casi ninguna causa que inicie un conflicto.

Lo dijo el papa Francisco ayer mismo en el ángelus del domingo: La Gran Guerra fue «una masacre inútil». Y es durísimo unir esos dos términos: 'Masacre' e 'inútil'. Pienso en tantos millones de familias rotas, doloridas y amputadas por culpa de una guerra inútil y veo la inmensa responsabilidad de que quienes hoy, sabiendo de esa inutilidad, no hacemos lo suficiente para frenar las brechas que se abren en nuestras sociedades y que pueden desembocar a largo plazo en enfrentamientos físicos. Ya estamos experimentándolo. ¿O acaso las muertes en el Mediterráneo o en atentados terroristas no son tragedias inútiles? Son víctimas de enfrentamientos que no sabemos gestionar: por la conquista y defensa de los recursos o por la ambición de dominar a los demás. El pronóstico de soluciones dadas en Europa no es bueno. pero aún podemos 'anular' próximas citas que rememoren armisticios en el futuro. Aún podemos.