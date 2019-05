LO DE 'ARDE MADRID'

No deja de ser llamativo que una serie que ha gozado del respaldo de crítica y de público decida por voluntad propia que no va a seguir. Es el caso de 'Arde Madrid', el estupendo trabajo que firmaron el año pasado al alimón Paco León y Anna R. Costa, que parecía que iba a tener una continuidad con una segunda temporada pero que finalmente se quedará como miniserie. El actor y guionista lo anunció por redes sin terminar de aclarar las razones, pero todo apunta a que va más allá de cuestiones laborales. Trabajar en pareja no siempre es sencillo, pero esa es otra historia (que también merece una serie). Movistar había confirmado que habría más capítulos y que los creadores estaban ya trabajando en las siguientes tramas. El elenco permanecía a la espera. Aunque no se ofrecieron datos (las plataformas siguen siendo opacas con esta cuestión) todo apuntaba a que la recepción del producto había sido buena. Por lo menos mejor que otros títulos de este mismo canal que no ha visto nadie.

Pese a todo, se acaba ahí. Madrid no arderá de nuevo. Nos quedaremos sin saber qué más le ocurrió a Ava Gardner en España. Ni qué les sucede a su corte de sirvientes, que vivieron a su lado su propia película. Y aún así esta noticia es positiva. Porque nos compensa el regusto excelente que deja y con el tiempo nos acordaremos de esta obra y la pondremos en valor, por su humor acertado, por su manera divertida de revisar la historia, por sus magníficas interpretaciones, por su arriesgado formato. Todas esas características la han hecho singular. Fue concebida como una miniserie, pero el éxito le dio la oportunidad de alargarse. No hubiese estado de más proseguir con las historias de unos personajes algo extremos a los que León y Costa les habían sabido sacar punta, pero ese no era su objetivo inicial.

De vez en cuando conviene pararse a tiempo y más en estos tiempos en que la presión sobre las series es enorme. Vemos a creadores parir proyectos a destajo, títulos que se extienden sin sentido y series que nacen como clones de otras. No es recomendable nada de eso. De vez en cuando hay que saber decir no. A la larga resulta beneficioso.