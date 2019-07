¿Un arco iris de un solo color? La guerra por mi cuenta El riesgo de sostener que el buen homosexual solo puede ser de izquierdas sería el de afirmar que el buen hetero solo debería ser de derechas El autobús de Ciudadanos atacado en Valencia, en la marcha LGTBI. / LP CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 3 julio 2019, 10:07

Creo que en política, como en tantos otros ámbitos, uno debería cuidarse de elegir personalmente a sus amigos y -tal vez incluso con más motivo-, a sus enemigos. Más que nada porque cuando uno permite que sean otros los que decidan en su nombre con quiénes debe ir del brazo y a quiénes debe repudiar corre el riesgo de acabar contando entre los primeros a tipos con los que nada tiene en común, y entre los segundos a gentes que en nada te habían llegado a ofender. Y, a la postre, de acabar embarcado en empresas enteramente ajenas a tus intereses de la mano de desconocidos que jamás se preocuparon por ellos.

No sé si por convicción, por estrategia, o simplemente por moda, Ciudadanos lleva años apoyando de forma consistente las principales reivindicaciones del colectivo homosexual y sumándose con entusiasmo a sus habituales movilizaciones. Sin embargo, nada de ello ha impedido que en los últimos días los portavoces que supuestamente representan -esa sería otra historia- a los homosexuales españoles hayan colocado al partido naranja en su peculiar Índice, y que de ahí hayamos pasado en un suspiro a ver sus siglas desacreditadas, a sus líderes insultados, y sus autobuses pintarrajeados.

Las razones para ello -desacomplejadamente sintetizadas por esa diputada de Podemos que recordó a los naranjas que «eso no les ocurría antes de ir de la mano de Vox»- son ciertamente infumables. Lo que hay entre ambos partidos no es ni una historia de amor, ni una sincera amistad, ni siquiera una alianza de intereses; sino una relación parasitaria por la que uno demanda del otro sustento parlamentario sin proporcionarle a cambio la más mínima contraprestación programática, personal o incluso simbólica.

Pero llegados a este punto lo que importa no es tanto la causa como las consecuencias de esa suerte de fatwa que los líderes del colectivo homosexual han dictado respecto de Ciudadanos, y que algunos de sus militantes se aprestaron la pasada semana a ejecutar con sus cubos de pintura rosa. El mensaje de que siendo homosexual no solo no se puede apoyar a partidos de derechas, sino tampoco liberales y de centro -o, en otras palabras, que los homosexuales han de ser forzosamente de izquierdas- supone un empobrecimiento de las opciones políticas de este colectivo, a cuyos miembros se priva del legítimo derecho a optar por quienes mejor representen sus intereses como trabajadores o empresarios, jóvenes o ancianos, madrileños o valencianos, y que posterguen todas sus restantes identidades en beneficio de la derivada de sus inclinaciones sexuales. Y peor aun, implica poner todas sus reivindicaciones en manos de solo una -o dos- fuerzas políticas, con el riesgo de su futura derrota electoral se lleve por delante también aquéllas. Aunque bien mirado, el verdadero riesgo de sostener que el buen homosexual solo puede ser de izquierdas sería el de que alguien se empeñara en darle la vuelta al argumento y afirmar que el buen hetero debería ser de derechas. Y es ahí cuando empezarían los problemas.