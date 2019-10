Con este mismo título de 'Aragón en Valencia' conmemoraba hace unos años el Centro Aragonés de Valencia su primer centenario. Cien años de presencia activa como entidad cultural y recreativa en el seno de la sociedad valenciana. La primera institución de estas características creada en toda España.

No hace falta echar mano del Llibre del Repartiment para comprender la hondura y la antigüedad de las relaciones entre estos dos territorios hermanos. No hay más que dar un repaso a las obras más importantes de Vicente Blasco Ibáñez para apreciarlas. De primera mano conocía perfectamente él esta circunstancia, no en vano sus padres habían llegado a la ciudad de Valencia buscando un futuro mejor desde los pueblos de Aguilar del Alfambra y Calatayud. En cuántas escenas de sus novelas figuran como protagonistas secundarios esos pequeños comerciantes, mozos o criadas, laboriosos, trabajadores, callados, que llegaron al 'Reino' atraídos por la posibilidad de medrar y de labrarse un buen futuro. En algún momento llega a sugerir el gran novelista que las torres de Serranos deben su nombre, precisamente, a los que por allí entraban a la ciudad de Valencia procedentes de las sierras de Teruel. Por no hablar de la dramática anécdota del 'pardalet' de la iglesia de los Santos Juanes, en la plaza del Mercado, aludiendo a aquellos desgraciados padres que bajaban a Valencia para colocar allí a alguno de sus hijos y que, cuando no lo conseguían después de solicitarlo por casas y tiendas, lo dejaban solo al pie del águila de San Juan, el 'pardalet' que corona la iglesia, para que con sus manos extendidas estuviera atento a recoger el pequeño paquete que sujetaba en el pico, en medio del ir y venir incesante de la gente del mercado, mientras se marchaba discretamente para regresar a su pueblo. Allí quedaba el niño, con las manos abiertas esperando el regalo, hasta que los mismos comerciantes de la zona, que conocían el engaño, lo recogían para buscarle entre todos algún acomodo cosa que siempre lograban.

Anécdotas aparte, el flujo migratorio de los pueblos de Teruel a la Comunidad Valenciana, al 'Reino', ha sido tan importante que aquí se constituyeron las primeras agrupaciones regionales de Aragón y de cualquier otra región española. Antes incluso de crearse el actual Centro Aragonés, conocemos ya la existencia de otros antecedentes relativos a la 'Colonia Aragonesa en Valencia'. Así, en los años 90 del siglo XIX, nada menos que el Instituto Médico Valenciano enviaba una representación oficial a los actos organizados por esta Colonia. Claro que, por entonces, figuraban en la Universidad de Valencia personalidades de la talla de los catedráticos de Medicina Santiago Ramón y Cajal o Nicolás Ferrer y Julve. No se olvide tampoco que el primer Marqués de Campo, al que se dedica la que sin duda es la escultura más espectacular de la ciudad en la plaza de Cánovas, era también hijo de dos modestos emigrantes de Torrijo del Campo que aquí hicieron fortuna desde una modesta tienda de vinos.

Ya en las dos primeras décadas del siglo XX la agrupación aragonesa contaba con su propia revista, Aurora Aragonesa, por la cual sabemos que en aquel centro se daban ya clases de contabilidad, tenencia de libros, economía, etc. El mismo tipo de enseñanzas que también se impartían en el Ateneo Mercantil, por cierto, fundado también por jóvenes aragoneses que habían venido a buscar fortuna a Valencia. En este caso los hermanos Virgilio y Adolfo Beltrán Ibáñez, el primero fue el presidente fundador de la institución cuyo retrato, al menos hasta hace unos pocos años, se hallaba en el despacho presidencial. Ambos habían nacido en Calamocha, y Adolfo amasará una notable fortuna con la exportación de vinos, será concejal de Valencia, diputado a Cortes por el Partido Republicano y amigo personal de Vicente Blasco Ibáñez. En Calamocha se recuerdan las largas temporadas de descanso que pasaba el novelista en la finca y mansión El Castillejo, propiedad de su amigo y correligionario.

Cuántas casas valencianas, a nada que se indague, en sus antecedentes encuentran estrechas vinculaciones familiares o profesionales con las tierras turolenses. La emigración, como los ríos, ha llevado siempre la misma dirección. Por eso resultan dolorosos desencuentros como el que hace unos años protagonizamos aragoneses y valencianos a cuenta del dichoso trasvase del Ebro, en el que la política y los políticos trasladaron a la población una polémica estéril que solo sirvió para el aprovechamiento y el medro de dos partidos políticos, el Popular en Valencia y el Socialista en Aragón. Los únicos beneficiados de todo aquel debate, que buscó el enfrentamiento entre dos pueblos hermanos que siempre han caminado juntos. Como deben hacerlo ahora a cuenta del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, tan importante para ambos territorios (especialmente para la pobre provincia de Teruel), pese a que el tradicional centralismo zaragozano lo contempla con su habitual displicencia.

Las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, tan venerada y querida también en estas tierras valencianas, puede ser un buen momento para evocar las estrechas relaciones que hay y ha habido entre las dos comunidades hermanas. Ofreciendo de paso a todo el pueblo valenciano nuestro Centro Aragonés, donde tienen su casa quienes deseen conocer sus costumbres, su folclore, sus gentes. Una casa que sigue desarrollando una intensa vida cultural, con su revista Presencia Aragonesa, su famoso Cuadro de Jotas (con sus correspondientes escuelas de música, canto y baile), Coral, Grupo de teatro, ciclos de conferencias, salones de juegos recreativos, en fin, una institución viva que participa activamente en la vida cultural y económica valenciana.

Abiertas de par en par tienen los valencianos las puertas del Centro Aragonés, como abierta nos hemos encontrado siempre los aragoneses la hospitalidad de las gentes del viejo Reino de Valencia.