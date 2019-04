A APROVECHAR LO QUE QUEDA

Mucho que ganar y muy poco que perder. Así afrontaba el Valencia el envite en el Wanda Metropolitano. Un Atlético de Madrid liberado de objetivos finales, salvo el poco compensado, deportivamente hablando claro, segundo lugar en la tabla por delante del Real Madrid, eliminado de la Champions y la Copa del Rey, y sólo peleando por el orgullo, e intentando representar al club y a sí mismos de la mejor manera posible. Sí, un cuadro hecho a imagen y semejanza de su entrenador, competitivo hasta jugando al parchís en su casa, pero no mucho más. Agradar y cumplir. Enfrente, un Valencia que se jugaba mucho, pero no tanto. Puntuar o ganar en el Wanda Metropolitano dejaba la situación más que encarrilada. Perder no reduciría ni lo más mínimo, bajo mi punto de vista, la probabilidad de éxito final, la clasificación como cuarto a final de Liga. Y el técnico asturiano, incluso con bajas tan importantes como Rodrigo, Kondogbia o Cheryschev, pudiendo jugar con los minutos y la participación de sus futbolistas. De medio campo para arriba la ausencia de efectivos hacía presumir, casi sin posibilidad de error, los jugadores que el entrenador decidiría para el once inicial. Y finalmente así fue. Optó por dar entrada a Diakhaby en el centro de la defensa y Wass en el lateral derecho, con lo que Gabriel Paulista y Roncaglia esperarían su oportunidad en el banquillo. Quizá pudo hacer descansar a Garay o Wass, colocando a Roncaglia en el lateral o de central, pero optó por la otra posibilidad. Y de medio campo para arriba, sin sorpresas. Y con todo esto, preparados para ver, a priori, un encuentro atractivo. Es cierto que de dos equipos más prácticos que vistosos, pero con buenos y grandes futbolistas en sus filas. Fue una primera mitad equilibrada prácticamente en todo: goles, ocasiones claras y disparos a gol, no demasiados en estos dos últimos apartados, pero los suficientes para manifestar sobre el terreno de juego esa igualdad. Comenzó muy atrás el Valencia y el Atlético lo aprovechó. Este equipo tiene más pegada que el Betis y logró adelantarse en el marcador. Más tarde, el Valencia sacó partido de su contragolpe y la comprensible relajación defensiva de los colchoneros. En la segunda mitad más de lo mismo. El Atlético de Madrid sacó ventaja, otra vez en los primeros minutos, ante un Valencia que lo peor que hizo anoche fue defender. Y pese a ello volvimos a empatar tras jugada aislada en la que Correa no persigue a Gayá, que manda una peligrosa pelota al área y el disparo final de Carlos Soler es despejado por el brazo de Saúl en un penalti muy claro. Parecía que acabaría así, en empate, y quien sabe, un Valencia afortunado podría hasta llevarse los tres puntos, pero no pudo ser y ellos marcaron el tercero. Analizando después el encuentro me quedó la sensación de que ganaron y marcaron cuando quisieron, y eso no me gusta de mi Valencia. En fin, no había mucho que perder, sinceramente, así que a aprovechar lo que queda, que no debería ser de final tan incierto como el de ayer en el Metropolitano y lograr el objetivo.