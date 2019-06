Aprobado general Los estudiantes se quejan de exámenes demasiado difíciles y alguna autonomía permite las faltas de ortografía VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 8 junio 2019, 10:04

Más de 27.000 estudiantes han firmado una petición de «soluciones» ante un examen de matemáticas de la EBAU (antes llamada Selectividad) que consideran excesivamente difícil, «el más difícil de todos los años». Nadie lo pregona claramente, pero quizá la solución más deseable de los firmantes sería la anulación.

La ministra Celaá ha terciado que se analizarán las dificultades de estas pruebas en cada autonomías, en particular la dureza en la Comunitat Valenciana que ha disparado las quejas estudiantiles. O sea, que es de temer que equiparen por abajo, no por arriba. ¿Gustaría un aprobado general? No den ideas, que a menudo se ven iniciativas encaminadas en parecida dirección. ¿No querían algunos que el aprobado mínimo abarcara hasta la nota de cuatro?

Unos profesores debaten en una emisora sobre el asunto. Uno de ellos debe ser de la conselleria porque defiende la idoneidad del examen cuestionado; dice que está perfecto, que el contenido está en el programa y que todos los examinandos han debido estudiarlo y saberlo. Los demás participantes de la tertulia se le echan encima, incluido otro docente que defiende que la prueba era excesiva, y que a él mismo le costó más de una hora resolverlo adecuadamente. El profesor digamos oficial no se atreve a decirlo pero campa en el ambiente si lo que le cuesta a alguien resolver o no este o aquel problema es argumento suficiente para darlo por bueno o condenarlo. ¿Y si uno no se lo sabe, o no está inspirado, o no cae en la cuenta, o..? ¿Se puede someter la idoneidad de un examen oficial a un juicio popular en el que intervenga quien pase por allí? Es que hay una queja unánime, esgrimen, por algo será, su razón tendrán, hay que atenderles, es una protesta popular. Toma, pues claro que tienen la razón de querer aprobar a toda costa, y sin esfuerzo, y luego cobrar sin trabajar, y emplearse sin saber, y que te toque la lotería sin jugar.

La ministra anuncia la creación de un grupo de trabajo para estudiar qué pasa. Antes eran comisiones mixtas, ahora grupos de trabajo. Pero no se apunta al nudo gordiano. Se van por las ramas, no van al tronco. Cada autonomía tiene un nivel de exigencia muy diferente, incluso en el número de faltas de ortografía que se admiten. Baleares consiente hasta trece sin penalizar. Pero luego resulta que los que pasan la selectividad, más exigente o más permisiva, pueden matricularse por igual en la universidad pública que quieran, incluidas las que exigen mucho más en sus exámenes de sEBAU. El resultado es que hay universidades que albergan sólo un 20% de alumnos nativos y forman a un 80% de foráneos que luego no se quedan a enriquecer la sociedad que les alberga y forma. ¿Eso es trampa porque unos ahorran presupuestos que gastan otros de más, o el dinero es de todos? ¿Somos todos iguales ante la ley o cada vez menos? El problema es muy de fondo y no se coge el toro por los cuernos.