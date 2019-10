Apreteu, apreteu

Aixina sonava la lapidària arenga de Quim Torra el passat 1 d'octubre: «A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar», apelant «a les consciències col·lectives de tots els catalans per saber si acceptarem o no aquelles sentències». Sentències que encara no es coneixien pero que evidentment no anaven a ser condescendents en eixos teòrics representants de la llei i l'orde que, despuix d'organisar un referèndum illegal i sense garanties democràtiques, proclamaren l'independència de Catalunya.

Per sòrt, ni l'Espanya de 2019 és l'Imperi Austrohongarés de 1918, ni la majoria dels catalans, pensen com pensen (perque els agrade o no, a tots els protegix eixa Constitució tan maltractada pels que la combaten, pero també per alguns que diuen defendre-la), se cregueren del tot eixe 'farol' que portà a milers d'empreses catalanes a un 'exili' prou més trist i gèlit que el de l'ínclit president fugitiu. Que la suposta 'fallanca' d'aquella declaració unilateral durara huit segons, ans que fora 'suspesa' per l'inefable Puigdemont, no evità que duguera l'estabilitat institucional i econòmica d'un estat de 47 millons d'habitants a la vora del precipici. Era impossible que aquella jugada rocambolesca i irresponsable que naixqué per a tapar el règim corrupte dels Pujol i acabà passant-se de frenada (acorralats els seus promotors pels irreductibles que els dien que «de farol, res») tinguera bon final, ni que per supost quedara sense l'adequada resposta judicial.

Com si, presos d'una alienació mental sobrevenguda, no saberen be a qué jugaven ni les conseqüències funestes de lo que feen, encara es pretén dotar de pàtina democràtica a l'acció insensata d'una majoria parlamentària pírrica que ni tan sols autorisava a reformar el vigent Estatut d'Autonomia. Uns suposts 'adalits' de la democràcia als que seria interessant escoltar si a una igualment mínima majoria parlamentària (que no social) en, posem per cas, el Congrés dels Diputats, se li passara pel cap abolir les autonomies o reinstaurar la pena de mort, botant-se eixes mateixes garanties constitucionals que algú posà negre sobre blanc precisament per a no repetir una volta més la nostra història recent: per a que una suposta mitat de la població (en realitat, dels polítics que diuen representar-la) no tornara a intentar impondre a l'atra mitat un paradigma ideològic excloent.

Puix be: ya els tenim 'apretant', ya veem el concepte de pacífica 'desobediència civil', que no va precisament de nobles folgues de fam ni de manifestacions silencioses en ciris encesos. Mentres, en Valéncia, qui paga mana: una entitat 'cultural' i una atra que diu defendre una 'escola en valencià' se posen de part dels intolerants, dels 'patriotes' que neguen la pàtria valenciana, donant de pas ales als que, des del nacionalisme contrari, pretenen apagar el fòc en més fòc. ¿Tornarem algun dia al 'seny'?