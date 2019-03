Estamos aprendiendo

Contaba hace poco una cómica que le habían contratado en un pueblo para celebrar el Día de la Mujer con un monólogo y le habían pedido que hiciese 'algo feminista'. Ella mostró su extrañeza ante el requerimiento: «Soy mujer, soy trabajadora, soy madre. Lo que diga será feminista, no hace falta preparar nada». El comentario no es aislado y demuestra no haber entendido este movimiento. Esta realidad, mejor dicho. No es fácil y supongo que lo interesante es ir aprendiendo, o que nos vayamos dejando enseñar.

A veces incluso los que tienen las mejores intenciones patinan. Por ejemplo esta semana una plataforma de televisión presentaba un nuevo programa e informaba de que un grupo de música femenina iba a poner la banda sonora. ¿Existe una música femenina y otra masculina? No lo creo. Apuesto a que unos y otros podemos compartir gustos. Pero supongo que es una manera poco apropiada de matizar que la banda estará formada únicamente por chicas. Si solo lo integrasen hombres no se hablaría de canciones masculinas. Igual que no se habla de cine masculino, series masculinas o literatura masculina. Convendría ir eliminando la etiqueta, porque mientras se coloque seguirá alimentándose la idea de que es algo excepcional.

La misma cadena va a estrenar un formato de humor en el que la mayoría de colaboradoras (todas excepto uno) son mujeres. En la promoción no han usado lo de humor femenino. Han sido más sutiles y lo han definido como humor 'fino y seguro', en clara referencia a un eslogan de compresas. Vaya. En el propio anuncio se incide mucho en el hecho diferencial por el género, utilizando adjetivos ligados a las chicas ('top-less', clitoriano, estrógenos...). ¿Alguien se imagina algo similar para lanzar un espacio en el que los participantes sean hombres? Ahí tenemos el caso de 'Ilustres ignorantes' o 'La resistencia' y nunca se han utilizado para indicar lo que hacen expresiones como 'humor testicular' o 'humor con andrógenos'. Al canal en concreto hay que aplaudirle que tomasen nota de una queja anterior -por llenar su parrilla solo con cómicos obviando que también hay mujeres que se dedican a la comedia- y buscasen una solución. Ahora el siguiente paso será que la mujer se cuele en la programación de modo natural y no haya que otorgarle un formato específico.

Estamos aprendiendo. Estamos todos en ello. O deberíamos. Esta lucha es de todos y quien no lo entienda terminará quedándose solo. Pero nos falta camino por recorrer. Ninguno estamos a salvo de cometer torpezas y de caer en machismos (voluntarios o involuntarios). Y si no mira Podemos, que el día anterior estaban reclamando una asignatura de feminismo en los colegios y ayer presentaron un cartel a propósito del regreso de Pablo Iglesias con un enorme 'vuelve', que a mí me recordaba al anuncio de colonia Otelo de los años 80: «vuelve el hombre». No recuerdo algo parecido cuando retornó Irene Montero.