Aplega el dia

El 9 d'Octubre és la data en la que els valencians commemorem no a soles l'entrada del rei Jaume I en Valéncia, sino lo que és més significatiu, la conversió del Regne de Valéncia en un Regne cristià que s'unia als demés regnes espanyols en la tasca comú d'expulsar als musulmans de la península, per lo tant deu de ser un dia en el que la pau i la concòrdia regne entre tots els valencians. És el dia en que els pobles de Castelló, Alacant i Valéncia rendixen homenage al rei D. Jaume, el qual no utilisà les armes per a conquistar un dels més importants regnes de Taifes musulmans, sino que en el diàlec prengué els acorts de pau en els que sempre se respetaven les vides de les persones. Actitut ben diferent a la dels fanàtics que a soles entenen la destrucció i el trencament de la societat.

També el 9 d'Octubre deu de ser un homenage als hòmens i dònes que feren possible la Renaixença Valenciana. Procedents d'ideologies ben diferents: republicans, monàrquics, conservadors i lliberals progressistes, sent tots ells capaços d'oblidar les seues diferències ideològiques per a unir-se en una tasca comú que era la recuperació de la llengua, història i cultura de tot un poble que ha segut perseguit a lo llarc de l'història, unes vegades pels monarques castellans i en l'actualitat pel pancatalanisme, que no té més objectiu que fer desaparéixer l'identitat valenciana i l'existència d'un poble que per la seua riquea econòmica i cultural és dels més importants d'Espanya.

I eixe model de caminar units en pau i en concòrdia és el que devem d'utilisar front a les actuacions dels energúmens que no coneixen més modo d'actuar que l'insult i la violència. La llealtat, la veritat i la raó és lo que sempre hem utilisat els valencians per a alcançar els nostres objectius.

Vixca el regne de Valéncia.