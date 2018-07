QUE CADA CUAL SE APAÑE CON LO SUYO

La nota oficial del Ministerio para la Transición Ecológica que informó la semana pasada de la decisión de autorizar un trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos incluye una frase del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que es toda una declaración de intenciones: «Se irán sumando medidas encaminadas a incrementar la autosuficiencia de los territorios hoy demandantes».

Por si alguien mantiene dudas sobre el futuro de los trasvases, del Tajo o de donde sea, que lo vaya teniendo claro. La tendencia es que cada cual se apañe con lo que tenga a mano.

No dice el secretario de Estado que se vayan a incrementar los recursos, sino la autosuficiencia; porque, claro, si no llueve más en unos lugares concretos y el asunto ya está aprovechado a tope, poca capacidad de maniobra hay sobre esos territorios. Algo de reciclaje de aguas depuradas, un poco más de desalinización..., pero eso al final es poca cosa, pequeños parches locales. Las cifras grandes de posible salvación están en los socorros que pudieran llegar de fuera, y si se habla de incrementar la autosuficiencia se está diciendo que hay que conformarse con lo que se tiene.

Por si no quedaba bastante explícito, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que no le gustan los trasvases, que deben ser sólo para casos extraordinarios y que le parece absurdo «llevar agua desde Santiago de Compostela hasta Cádiz». Y además se escuda en que en España aún queda mucho recorrido para cumplir «mínimamente» lo que establece la Directiva Marco del agua de la UE, y «lo demás son lecturas malévolas».

No son tiempos para la lírica. Otras épocas vendrán en las que técnicos, políticos, historiadores y ciudadanos en general lamenten lo que no se hizo a tiempo y establezcan adecuadas críticas a quienes tomaron decisiones, o dejaron de tomarlas, para dejar de producir y crear riqueza en grandes áreas de España, simplemente por negarse a transferir agua de donde evidentemente sobra y se pierde a donde falta. Vamos contra el desperdicio alimentario pero no contra el desperdicio de agua que va al mar.

No tiene ningún sentido que haya conexiones de todo tipo, que exista una red eléctrica general, que se garantice el servicio de gas canalizado y de toda clase de combustibles en un sinfín de surtidores, cuando lo importamos casi todo, y en cambio se mantenga y alimente la negativa a interconectar las cuencas hidrográficas, lo que haría verdad eso de que el agua es de todos, llueva donde llueva, y no se permita aprovechar las mejores opciones para crear riqueza. Los egoísmos rampantes van ganando la partida, lamentablemente, ante la pasividad generalizada y un mirar hacia otro lado de quienes podrían defender con fuerza otros discursos ilustrados que contrarrestaran tanta desidia.