LOS ANUNCIOS DE MURTHY

En el universo singapurense en el que vivimos es una nueva aventura de incierto final. Pasamos del escándalo Cañizares a mandar callar a Mestalla para terminar haciendo una reunión con los trabajadores que acaba siendo una reunión con uno mismo. Tres días más en nuestras frenéticas vidas. Ya estamos acostumbrados a estos sainetes societarios pero, para tratar de batir algún récord de la defachatez, lo complicado era conseguir que el protagonista fuera cada día el mismo. Y se logró lo imposible: Anil Murthy nuevo campeón de mundo. Costó menos pisar la luna que ahogarse en tantos charcos en menos tiempo. Solo con lo de Cañizares y la ausencia de perdón sería suficiente para que no fuera ni un día más presidente. No estaba 'descartado' justificó el club. No nos traten de idiotas, por favor. Solo el hecho de 'paralizar' el evento contra el cáncer infantil de forma deliberada es motivo más que suficiente para destituir al personaje. Una actitud tan impresentable no puede representar a un club centenario. Pero no contento con ello, menos de 24 horas después, el mismo kamikaze sin honor manda callar a todo un estadio porque los socios del club no cantan lo que a él le viene bien. Jamás se despreció tanto a una masa social. Pero un apagón impidió a la megafonía acallar al valencianismo y a la televisión impedir el plano. La realidad siempre supera a la ficción publicitaria y todo el planeta fútbol vio y escuchó lo que piensa Mestalla. KO técnico. Y, claro, después de dos de dos podríamos pensar que Lim, desde su refugio anti bombas de Singapur, tomaría alguna carta en el asunto. Que tonto estoy. Resultó que el que tenía un as en la manga era Murthy que, lejos de pedir perdón por segunda vez en dos días, llega el martes y reúne a los empleados para hacer un mitin sin aplausos. 'La culpa es de todos menos mía' vino a decir. Que si campaña contra Meriton, que si campaña contra mí, que si campaña contra Lim... y para colmo que lo de Cañizares es una manipulación periodística. ¡Pero si fue Cañete quien lo explicó de su propia voz! Las caras de los allí presentes eran para verlas. El señor diplomático terminó su mitin y nadie preguntó. No fuera que el inocente preguntador se jugara algo más que las miradas del resto. La democracia se la guardó cada uno donde pudo. ¿Y saben lo peor? Que tras una indecente semana nada ha cambiado y yo ni siquiera aspiro ya a un cambio de presidencia. Me conformo con que Murthy pida perdón a Cañizares y que pida perdón a la afición. Con una sincera disculpa me conformaría ante el rodillo accionarial. Pero ni se producirá ni sería sincera. Porque todo lo que les he relatado de los últimos seis días no ha ocurrido en el mundo de Murthy. Es una mera invención periodística. La prensa amarilla de nuevo al ataque.