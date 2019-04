ANSIOSO RUNRÚN

No es normal tanto nervio a estas alturas de temporada, pero la ansiedad es así. Como la canción de Nat King Cole. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Según Paco López, es la grada del Ciutat con su runrún nervioso quien transmite tensión a los jugadores en lugar de apoyo. Desanima más que anima, viene a decir el de Silla. Quizás sean los paraguas que no dejan aplaudir o las dudas de un centro del campo que sufre mucho sin un destructor, el rifar continuamente el balón, o los fallos luna-luneros-cascabeleros que cuestan goles lo que provoque ese casi inevitable rumor de los aficionados que no saben si tirarse de los pelos o arrancárselos directamente ante tanto sufrimiento. La mayoría nos limitamos a apoyar al equipo en la medida de nuestras posibilidades, maldecir por lo bajo los errores, abandonar el campo preocupados y cabizbajos, y regresar de nuevo el día que corresponda para volver a sufrirlo en nuestras carnes. Algo de razón puede tener López. Orriols puede ser un campo que aprieta poco y, en ocasiones, transmite cierta frialdad. Pero hasta ahí. A la grada no se le puede acusar de ser culpable de nada. Incluso el siempre comedido y autocrítico entrenador granota (él seguro que no puede estirarse la melena) empieza a distorsionar los hechos objetivos ocurridos sobre el césped en defensa de una plantilla temerosa donde el balón quema y la posesión se ha convertido en ejercicio de alto riesgo. Un vestuario que ha ido menguando progresivamente transmite cierta imagen de descomposición por las turbulencias ocurridas en los últimos meses. «Tal vez estés llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar» sigue cantando en 'Ansiedad' el gran compositor norteamericano. La presunta falta de energía de un estadio nunca excusa la ansiedad que conduce a la derrota. Ahora, en el momento clave de la temporada donde se decide todo, es cuando tiene que notarse el Paco psicólogo que en el pasado ejercicio emergió con fuerza dando la vuelta a una plantilla mentalmente agotada. Dar un golpe de timón para despejar dudas. Convertir la impotencia y resignación que transmiten muchos jugadores en confianza y ambición. No solo él. También hay futbolistas con muchas batallas libradas que deben dar un paso adelante, ejercer de líderes, asumir los galones, cargarse el equipo a la espalda y tirar de oficio para puntuar de tres en tres. Mañana en San Mamés y el domingo en casa frente al Huesca son partidos clave para no hundirse en el fango. Está en juego sacar la cabeza y mirar el futuro inmediato con tranquilidad o seguir en el alambre sufriendo de los nervios y tensándonos la pelambrera hasta la última jornada. O no.