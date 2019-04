30 AÑOS DE SOCORRISMO

Al igual que esta segunda década del siglo XXI quedará marcada por los ríos de sangre vertidos por los Lannister, los Targaryen y los Stark, la última de la anterior centuria tuvo como serie emblemática 'Los Vigilantes de la Playa', de cuya primera emisión se cumplieron 30 años ayer martes. La televisión ha cambiado radicalmente en esos más de 10.950 días transcurridos desde que Mitch Buchannon y su cohorte de socorristas se presentasen en sociedad para hacernos soñar con cálidas playas repletas de acción y cuerpos esculpidos al cincel, pero el impacto que tuvieron sus peripecias no desmereció en aquel tiempo al efecto que causan cada uno de los capítulos de la adaptación de 'Canción de fuego y hielo', por mucho que la pirotecnia publicitaria sea ahora mayor. Hoy la segmentación de audiencias es mucho más elevada que entonces, con plataformas por doquier y consumo a la carta. Los episodios se diseccionan al milímetro y las teorías proliferan entre fans subyugados por tramas cada vez más rocambolescas. Nada de eso ocurría mientras CJ, Stephanie y Summer pisaban la arena de las playas de Los Ángeles embutidas en bikinis minúsculos creados para resaltar sus figuras. Nadie, ni siquiera los productores, escondía que el atractivo físico de los protagonistas era el principal pilar de un producto cuyos guiones no eran ningún prodigio de elaboración e incluso rebasaban la frontera del ridículo cuando colocaban a Mitch en la tesitura de desactivar una bomba a contrarreloj y sin perder su sempiterna sonrisa. Poco le importó a una generación que creció anhelando emular las heroicidades de aquellos salvavidas que conocieron un éxito sin par en aquellos tiempos en que las lánguidas tardes de verano se hacían más amenas cuando les veíamos agarrar su flotador mientras se aprestaban a zambullirse para sacar del agua al bañista en apuros de turno. 242 capítulos distribuidos en once temporadas que llegaron a 148 países dan buena cuenta del calado que tuvo una serie repuesta una y mil veces que, 30 años después, resulta hortera pero con cierto encanto.