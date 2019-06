75 años de distancia lo explican todo Una pica en Flandes Para mí el amor de verdad es más privado, o merece mayor privacidad ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 17 junio 2019, 08:02

La historia personal de Kara Troy Robbins y Jeannine Gayane ha sido noticia esta semana. Kara fue uno de los soldados americanos que participó en el desembarco de Normandía. Tras los horrores de aquella batalla, fue enviado unos días de permiso a una aldea francesa y allí conoció a Jeannine, que aún no tenía 18 años. Se enamoraron y vivieron un breve, aunque apasionado romance, lo propio de aquellos tiempos de fuego y heroísmo. Después, a él lo devolvieron al frente. Lloraron, se intercambiaron las direcciones, se prometieron casarse cuando Francia fuera liberada, a Kara lo metieron en un camión y no volvieron a verse. No me cuesta imaginar que para ambos fue el primer amor, que juntos vivieron su primera noche de bodas entre prisas y botones duros de uniforme, bajo una noche rasgada por los disparos.

Hace unos meses a Kara le pidieron que volviera a Normandía encuadrado en el menguante grupo de veteranos que regularmente conmemoran los aniversarios de la decisiva victoria aliada. Él aceptó. Entonces, un canal de televisión francesa fue a entrevistarlo igual que a otros supervivientes del Día D y la Hora H. Kara sacó su caja de recuerdos y, de entre las cartas de sus padres, saltó una foto muy antigua de una joven, con un alegre vestidito veraniego de dos piezas, sonriendo y enseñando el ombligo. «¿Quién es?», preguntó el periodista. «Jeannine, el amor de mi vida», respondió el veterano. Y contó que, cuando acabó la Guerra, a él lo devolvieron a Estados Unidos y que hacía 75 años que no sabía nada de ella.

La tele localizó a la mujer en una residencia para la tercera edad. Se da la circunstancia de que tanto Kara como Jeannine son viudos en la actualidad, conque los reporteros no se lo pensaron dos veces y facilitaron el reencuentro. Ante las cámaras, los ancianos se reconocieron, se besaron, se acariciaron, se dijeron palabras hermosas, se prometieron de nuevo volver a abrazarse pronto y de nuevo los volvieron a separar. La primera vez los juntaron para ganar a los nazis, esta vez sólo para ganar audiencia.

Para mí el amor de verdad es más privado, o merece mayor privacidad. El amor, si es amor, es cosa de dos y no un espectáculo. Entiendo que esta historia parece una novela, y probablemente lo sea, pero lamento que a su costa la tele trivialice los recuerdos de dos viejos amantes y el infierno en que se conocieron. No podemos permitirnos el lujo de trivializar nada. Hoy es tan necesario explicar que la vida sin amor será la propia de los robots como que la paz que disfrutamos se la debemos a los miles de jóvenes que murieron en Normandía. El amor se ha utilizado demasiadas veces para justificar la guerra. Kara y Jeannine representan al primer amor de cada uno de nosotros, sí, pero también el universo desgarrado en que nació ese amor. Y al que, por cierto, ellos no quisieron regresar en 75 años.