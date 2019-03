20 años para caer en la cuenta

La confirmación de que la fiscalía investiga si los siete millones de euros de la trama Erial ocultos en Andorra proceden de coimas obtenidas en Terra Mítica me deja como todas las informaciones relacionadas con las andanzas de Eduardo Zaplana. Abatido y con unas tremendas ganas de preguntarles a sus señorías si a esa conclusión han llegado ellas solitas o las han tenido que orientar el CESID, la Uco o la Udef, si es que saben «què cony és la Udef?», habida cuenta de lo poco que han recurrido a ella en estas décadas de desenfreno que hemos vivido en Valencia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero, admitámoslo, cuesta creer que jueces y fiscales hayan necesitado veinte años y un puñado de rogatorias a distintos paraísos fiscales para empezar a sospechar que algunos de los 200 millones de más que costó el dichoso parque temático, adjudicado, por si no lo recuerdan, sin mediar concurso alguno a los sospechosos habituales de siempre, pudieron terminar en el país de los Pirineos. ¿En qué estaban pensando cuando la prensa pagaba un precio muy caro por denunciar el 90% de la corrupción que ahora ha salido a la luz y otra muchísima que permanece inédita a efectos judiciales? ¿Tan normal, por poner un ejemplo palmario, les pareció a sus señorías que, con el correr de los años, Vicente Conesa, el empresario que provocó la dimisión del presidente provincial del PP de Valencia Vicente Sanz, en 1994 por el impago de una contrata concedida por el entonces alcalde de Benidorm, E. Zaplana, que ya salía retratado, y de qué forma, en el 'caso Naseiro', tuviera carta blanca en las obras del parque temático? ¿No les dio la sensación de que había algo que no encajaba en aquella misteriosa renuncia, aparte de las cantidades? Por falta de rotundidad de los periódicos al respecto no sería: el trabajo que Zaplana alcalde le adjudicó a Vicente Conesa por 15,5 millones lo hizo la Politécnica por 6. Y si Sanz medió en la adjudicación y tanto éste como Conesa terminaron siendo compensados de una u otra manera a costa del erario autonómico, la conclusión era obvia: verde y con asas. ¿Cómo no lo vieron entonces? No es preciso ser muy mal pensado para concluir que porque la justicia valenciana sufrió en su conjunto un repentino ataque de ceguera más próximo al de Juana la Loca que al novelado por Saramago. De otro modo algo tendría que haberles picado la curiosidad. Ya fuera el descarado detalle de que Zaplana pusiera a su cuñado, Justo Valverde, a cuidar de las gallinas de Terra Mítica con rango de director financiero y, ojo, de responsable de contratación. Ya que, una vez abierto el procesamiento de los dos directivos del parque temático y 18 empresarios que ahora han de entrar en prisión, uno de éstos admitiera en una grabación que «Conesa decía que se repartía la pasta con el sr. Zaplana». Pero ni por esas.