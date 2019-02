MUCHO MÁS QUE 60 AÑOS

El ministro de Agricultura, Luis Planas, deslizó el jueves pasado, en el programa 'Herrera en Cope', un error de bulto al fijar en 60 años el tiempo que hace que se vienen exportando cítricos españoles.

Póngale al menos un uno delante, maestro. Pongamos que 160 años, como mínimo, desde que comenzó en serio lo de la parte comercial. Algo más lejos desde que al cura Monzó y al farmacéutico de Carcaixent se les ocurrió plantar un gran huerto que produjera naranjas para vender, más allá del autoconsumo, que era lo que imperaba hasta aquel momento. Eso fue en 1781, ocho años antes de la Revolución Francesa. Y su éxito de ventas, aunque no fuera mucho más allá del entorno cercano, pero de alguna manera ya implicaba 'exportar', sirvió de ejemplo para impulsar que otros agricultores les copiaran, en una sucesión de crecimiento sin cesar que llega hasta nuestros días.

Al ser preguntado por la actual crisis citrícola, y hasta qué punto podría considerarse que el problema se reduzca a las importaciones europeas de Sudáfrica, Planas rechazó que esa sea la razón esencial del problema, aunque admitió que puede ser una parte pequeña sobre la que hay que estar vigilantes. Apuntó, en cambio, a deficiencias de organización en el sector, a la falta de promoción exterior, a la abundante cosecha de esta campaña y al retraso inicial de madurez en las primeras variedades.

El ministro recordó que la Comunitat Valenciana es la primera región productora (Carlos Herrera le había preguntado si Sevilla ya la superaba), que Andalucía es la segunda y que España es líder mundial en exportación de cítricos en fresco. Y ahí fue donde deslizó que los cítricos fueron los primeros en estar en Europa (lo que es cierto), pero erró en la época de inicio, al limitarlo a hace 60 años.

Es evidente que no se trata de un error trascendental ni del que vayan a derivarse consecuencias de ningún tipo, naturalmente, pero sí que resulta significativo que no exista la suficiente claridad y fluidez en el conocimiento de este tipo de cosas por parte de personas que se lo debieran saber a pies juntillas, porque entonces, si se falla en los detalles, se puede pensar qué no será en otras cosas mayores, y ahí sí que se puede sembrar cierta desconfianza. Pero en todo caso es un fallo que debiera ser achacable al propio sector, que no está estructurado debidamente como para poder mantener una corriente continua de información sobre aspectos tanto relevantes como anecdóticos que configuran la propia realidad de la actividad naranjera. En suma se trata de cuidar la imagen, empezando por la propia historia, que también vende. ¿O no se vende mejor un vino de una bodega con honda historia? Pues atentos, que la competencia no tiene historia, ni va a venir a ensalzar la nuestra.