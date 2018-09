EL AÑORADO

La opinión pública granota se ha convertido en una especie de inquisición deportiva de barra de bar (cutre) en el que cualquiera se siente entrenador con derecho a emitir juicios inapelables, lanzando ataques desmedidos a determinados jugadores seguidos del consiguiente rebuzno en las redes sociales. Es muy fácil hablar. Miren si no a Tebas tachando poco menos que de exagerados a los aficionados que padecieron lipotimias durante los insoportables 40º al sol del domingo en Orriols. De lo que es capaz la gente con tal de atacarte ¿verdad Javier? La goleada del domingo escuece pero el equipo no está muerto. Paco López es el primero que, tras la dolorosa derrota, no hace más que cavilar sobre qué hacer, cómo levantar el ánimo de la plantilla, el modo de plantear el partido en Pisuerga y la opción de un posible cambio de sistema en el futuro ante según qué rivales. El equipo ha demostrado, también contra el Sevilla, que juega bien. Pero salir con dos delanteros y sin músculo en el centro puede resultar suicida con semejante defensa. Y con tantos fallos puntuales y absurdos, imperdonables en Primera, inmolatorio. Se perdió por errores individuales no por el planteamiento del míster que sigue siendo el mismo entrenador valiente y atrevido que brinda espectáculo. Pero un equipo se arma desde la portería. Dejando al margen los disculpables insultos de un Oier recalentado, cuando se tiene un portero de garantías que transmite confianza al resto, la alineación es una alineación bien empezada. Un once se construye de atrás hacia adelante, línea por línea. La defensa es el cimiento que soporta el resto del edificio. Y, sorprendentemente, la plantilla granota no se ha reforzado este verano en la línea de centrales, la más floja con diferencia. A partir de ahí, de medio campo hacia adelante, el equipo hoy por hoy funciona aunque Campaña ande sin chispa. La considerada mejor delantera de toda la historia del Levante no sirve de nada si atrás hay más agujeros que un queso Emmental. Ahí se echa de menos a Coke. Desde su desaparición por roja y posterior lesión, el Levante no levanta cabeza. Su ausencia -no exagero- puede ser la principal explicación del declive, una de las causas de las últimas derrotas. En Cornellà faltaron pulsaciones. Frente al Sevilla no hubo orden atrás ni tensión defensiva. Y Coke no vuelve hasta dentro de ocho partidos (si todo va bien). Una eternidad. Aunque el lateral de Vallecas no juegue en una posición clave sobre el tablero es único por el carácter que aporta en el césped y el vestuario. Desde tiempos de Ballesteros nunca pensamos echar tanto de menos el temperamento de alguien en el campo. Coke se ha convertido en el añorado. «El olvido está lleno de memoria», apuntaba Benedetti. Con él hubiera sido otra historia. O no.