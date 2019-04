ANIMALES POLÍTICOS

Nunca vi nada tan elegante nadando en la bañera de mi anterior piso. Y eso que era fea con avaricia. Me regalaron una iguana, a la que bauticé Roldán por sus tendencias escapistas, cuando su tamaño era el de una lagartija. Creció hasta adquirir proporciones de dinosaurio y falleció por causas naturales alcanzada la edad provecta de esos reptiles. La añoré. Luego me dediqué al mundo felino porque lo de bajar al perro siempre me pareció un coñazo. Me gustan los bichos, quiero decir.

Por eso me resulta entrañable observar la última moda de los políticos en esta campaña. Ante el posible subidón del PACMA y esta sociedad nuestra cada vez más sensible hacia la causa animal, ya no besan a los bebés durante sus mítines, sino que acuden a lugares donde un can feliz se les arrima para que ellos les acaricien la testa mientras esgrimen esa sonrisa teñida de cierta hipocresía. Componen el rostro que lucimos nosotros cada vez que se nos acerca el perrillo de un amigo y entonces le rascamos el cráneo simulando que nos importa, que nos cae bien. Pero no es cierto. Con los perros o con el resto de mascotas ajenas a nuestra esfera íntima sucede lo mismo que con los niños del prójimo; esto es, los toleramos cargados de disimulo pero fingimos que nos encantan. Otra mentira podrida que asumimos por aquello de la educada convivencia y las convenciones sociales. Ya no se lleva besar a los tiernos infantes porque canta demasiado. Sube lo de amar a los perros en los actuales tiempos porque esa es la demanda. Un partido incluso promete multar con 30.000 pavos a los imbéciles que abandonan a su chucho. Olvidar a la abuela en la gasolinera cuando las vacaciones sale mucho más barato. Lástima que ya no estén entre nosotros Rin-Tin-Tín, Lassie, la mona Chita o la mula Francis. Tendrían serias opciones presidenciales.