ÁNGEL Y LA SOLEDAD

Allí esta el hombre, viviendo sólo en una casa del pueblo, con la puerta abierta por si alguien se decide a visitarlo. Isabel, la mujer que se encarga de repartir la comida a los acogidos en el Hogar de los Mayores trajo la cena: dos longanizas. Una tortilla, pan y una cortada de melón. Isabel le ofreció los cubiertos, comprobó si quedaba agua en el botijo y vino en la bota: todo a su alcance.

Ángel me habló de cuando era joven y su madre con una foto suya fue a visitar al Barón de Bellver para que lo tomase de camarero. Era muy alto, muy recio. En la fotografía iba vestido de soldado y llevaba un sable. El Barón lo aceptó y el camarero revolucionó a todo el servicio femenino; sin embargo, me contó que él a los veinte años aún no había gozado con una mujer.

Me confesó aquello de su visita a cierta casa de la calle de Viana, en el barrio chino de Valencia. Subió temblando, se sentó en un sofá y manoseó la peseta, que era el precio que regía por aquel entonces. En el sofá la vergüenza lo amarró y allí estuvo media hora, hasta que una mujer le espetó: Bueno, ¿tú a que has venido?... «yo -murmuró cohibido-, a pasar el rato». «Pues aquí, no se pasa el rato, o se va a la cosa, o se va uno con viento fresco». Y el hombre se largó con la peseta en la mano. «Mañana» se alentaba. Así estuvo mucho tiempo, hasta que como lo iban a llamar a quintas y entendía que había llegado la fecha de refrendar su virilidad, marchó a una casa del mismo barrio donde no había sofá; y de esa forma, sin espera, todo fue más sencillo.

Ángel no es de Cofrentes. Le gustaba pescar y cuando lo jubilaron pensó que vivir allí sería una delicia porque desde las orillas del Júcar o del Cabriel sacaría lubinas y carpas grandes y plateadas. Cobra jubilación porque fue veinte años cartero. Se casó con la cocinera del Barón de Bellver; y después de jubilado, aún anduvo años vendiendo madejillas de sea y peines.

La mujer le sorprendió la noche de bodas. Riendo, me contó que la esposa le enseñó un hábito con el escapulario del Corazón de Jesús y le hizo prometer que la amortajaría con él. «Y me quedé más parado» -añadió- que cuando lo del sofá. Me había casado con una santa. «Esa es mi historia», concluyó.