Anécdotas del Centenario

El otro día mi sobrina me preguntaba por qué no se estaba haciendo nada con motivo del Centenario del Valencia Club de Fútbol. Y no le faltaba razón. En marzo de 2019 culminará esa efeméride por lo que creo que lo que se tenga que hacer debería tener lugar antes de esa fecha. Están surgiendo muchas iniciativas, sobre todo, de compañeros de medios de comunicación, pero pocas del club, que es quien debería llevar la iniciativa en este importante acontecimiento.

La semana pasada tuvo lugar quizás el acto 'oficial' más importante, si no el único, que se ha celebrado hasta ahora. Subrayo lo de oficial porque sí se han celebrado multitud de iniciativas llevadas a cabo por personas, asociaciones, fallas, etc. que llevan el valencianismo en el corazón. La presentación del libro oficial del Valencia, acto que ha dado mucho que hablar. Asistí, y no como invitada, sino porque me enteré por la prensa. Digo esto porque he leído, escuchado algunas voces quejándose de no haber sido invitados. Que yo sepa podía ir quien quisiese. Ahora bien, el acto dejó mucho que desear y fue un cúmulo de despropósitos. Para empezar deberían haber previsto la masiva asistencia de público y debería haberse celebrado en otro lugar con mayor capacidad. Mucha gente se quedó fuera de la sala sin poder entrar. Una pena, porque ellos eran los verdaderos protagonistas. En todos los actos que se celebren el aficionado ha de ser partícipe de todos ellos.

Eché en falta la presencia de jugadores de la actual plantilla y de otras épocas. Ellos también se han de involucrar en este Centenario y es obligación del club hacer que así sea. También faltaban expresidentes, representantes de la escuela, de todas las secciones del club. Si que estaban, sin embargo, representantes del Levante UD, lo cual es un detalle de señorío.

Como en la presentación del himno 'oficial' del Centenario que se celebró en el Palau de les Arts, creo que algo falla en la organización de estos actos. No se les está dando la relevancia que merecen. Falta representación de la sociedad civil y de la historia del club. El club debería anunciar un programa de actos, actividades con motivo del Centenario de aquí a marzo de 2019. Imagino que están en ello.

Lo que no ha fallado es el libro del Centenario, a pesar de algunas voces rebeldes que se han alzado estos días. Si bien es cierto que a lo mejor no están todos los que son, si son todos los que están. Y quiero decir con esto, que los que lo han hecho posible conocen, viven, han mamado valencianismo y lo saben relatar con sentimiento y pasión. En el año del Centenario todos tenemos cabida.

Una joya que todo valencianista debe tener y en el que he tenido la suerte de participar contando algunas de mis anécdotas. ¡Qué orgullo formar parte de la historia de mi club!