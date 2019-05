La enfermedad social no es salir todas las noches, como dijo Andy Warhol, sino hacer fotografías constantemente y de todo. Desenfundar el móvil y captar la realidad cotidiana es un acto rutinario. Inmortalizar el momento no está mal siempre que no te lo pierdas o pierdas la vida en ello. Esta semana se ha conocido la noticia de que un hombre en Bombay murió mientras se hacía una instantánea: estaba en la azotea de un edificio, resbaló, cayó desde las alturas y falleció. Obviamente, hay imágenes del suceso. No es la primera víctima mortal por selfi ni será la última. Me declaro culpable, no del accidente del ciudadano indio, sino de tomar fotografías. Aunque en la galería de mi teléfono no abundan los selfis, haberlos haylos, creo que la verdadera imagen de una misma no reside en las instantáneas propias sino en la retina de los demás. El interés de una persona suele ser inversamente proporcional al número de autofotos que se hace.