Tan ancho cauce y tantos días seco La modesta riada que lleva el Turia hará comprender su protectora utilidad de desagüe y que no es lugar para parques VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 20 octubre 2018, 09:39

Tal día como ayer, hace medio siglo, el ministro de Comercio, Faustino García-Mocó, anunció en Valencia dos cosas importantes: que la IV Planta Siderúrgica se instalaría en Sagunto y que lo principal del Plan Sur, el nuevo cauce del Turia, estaría completado un año después, listo ya para desviar con seguridad una eventual riada como aquella tan catastrófica de octubre de 1957. La IV Planta se vería frustrada con los años, las crisis y las nuevas estrategias industriales; el nuevo río sí que se hizo, incluso se cumplió que un año después ya estaba totalmente operativo, mientras proseguían las demás obras de desvíos y de nuevas carreteras, puentes y vías férreas a su alrededor.

Los valencianos verían así cumplida, en 1969, la aspiración de verse librados de un peligro potencial como aquel que se fraguó doce años antes. Desde entonces no ha habido -afortunadamente- ocasión de comprobar si el cauce es suficiente para desaguar una gran avenida como aquella, si bien los cálculos están hechos para que quepa hasta una riada mayor.

En los años transcurridos apenas ha pasado un caudal de aluvión algo serio algunas veces y no ha trascendido mucho porque no ha habido consecuencias, sino pura normalidad. Menos aún ha inquietado que de vez en cuando, como cada dos o tres años, y durante unos pocos días, se vea una leve lámina de agua rojiza que discurre de parte a aparte, con ocasión de lluvias algo más persistentes de lo habitual, aunque no lleguen ni a la virulencia amenazante de una gota fría como la que acaba de visitarnos.

Es comprensible, por tanto, que muchas personas se cuestionen, al ver tan ancho cauce, y tantos días seco, por qué no se utiliza para algo más provechoso que dejar que crezcan cañaverales y se tuesten las piedras al sol. Recuerdo a un compañero que vino a trabajar a Valencia y que, harto de cruzar cientos de veces los puentes del nuevo río sin ver nunca 'movimiento', preguntó por la causa de lo que le parecía un despropósito, y una vez explicada, no acertaba a captar la dimensión de las razones históricas, por lo que dijo: «vale, pero ¿para qué tan grande, si no pasa ni gota?»

Aquel compañero lo habría comprendido mejor de haber estado estos días en Valencia, viendo que el cauce va 'de parte a parte' por las lluvias caídas aguas arriba e imaginando que nunca se sabe la envergadura que puedan tomar las cosas.

Ha sido seguramente una modesta avenida muy oportuna para borrar de entre los planes del señor alcalde de Valencia esa idea que explicó casualmente en vísperas del suceso. Los acontecimientos habrán demostrado al señor Ribó que el cauce está para lo previsto, que es muy importante, y no para veleidades de parques, corredores verdes o lugares de ocio. Y no sólo por la seguridad de las personas, bajo el riesgo de atender a urgencias de alarmas, sino para evitar que el agua estropee lo que se pudiera construir o instalar, ni que todo ello frenara la necesaria labor de desagüe.