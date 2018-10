Que teníamos un problema era algo sabido que pretendíamos disimular. Que la descomposición que atenaza al Valencia no tuviera un remedio inmediato, esa sí es la grave señal que oscurece la temporada. No es un chubasco pasajero. Es una borrasca que no desaparecerá tan solo con la apelación al trabajo o la paciencia. El remedio tiene que estar a la altura de los síntomas del enfermo. En la terminología médica la anamnesis es el proceso en el que se recopila la información y los datos clínicos que permiten efectuar después el diagnóstico. Yo hago la mía. Una plantilla que todos sobrevaloramos. La influencia que en los momentos agónicos en el campo tiene el encorsetamiento con el que Marcelino viste a los jugadores. Sin idolatría, la ausencia de jugadores explosivos del estilo de Zaza. Un patrón de juego que sitúa el fiel de la balanza en el banquillo y no en el carisma de los jugadores. El sobrecalentamiento de Parejo. Laterales que centran como si enviaran mensajes a la nada en una botella. Segundas jugadas que se saldan con disparos en la frontal más inocentes que los de un alevín. Delanteros cuya jerarquía se anula con rotaciones, desconfianza, y gestos de figuritas deportivas. Y la duda. La duda de los jugadores sobre el entrenador es esa escena de la película que mil veces hemos visto, previa al momento en que la plantilla sentencia al míster. Esa duda tiene síntomas claros en los gestos en el campo: miradas perdidas al césped y ojos que transmiten incredulidad. Como aficionado no hay peor remedio que el plural mayestático con el que se adornan los diagnósticos. Ya saben, no estamos contentos, no estamos orgullosos, pensamos que existe capacidad para crecer, o creemos que llegarán los resultados. El plural mayestático es peor que un somnífero. En los usos del plural nos enseñaban que el plural mayestático sirve para engrandecer de divinidad y poder al hablante respecto del oyente. Después está el plural de modestia, cuando uno descarta los elogios de la primera persona, y el plural sociativo, el que expresa afecto con la apelación al plural. Escuchando el plural de Marcelino o el de cualquiera de los jugadores en la zona mixta el uso del plural se convierte en un puro artificio para evitar la responsabilidad individual y trasladarla a un plural colectivo banal, en el que nadie tiene la culpa. Hay una responsabilidad en Mestalla y en el club. De una inocencia monumental. Pensar que apelando a la temporada del Centenario, y enfundándose una camiseta conmemorativa los centros irían donde toca, y los pases de la muerte llegarían al lugar exacto. Eso no es así. Eso sería como rezar sin fe diez padrenuestros y tres avemarías y después reclamar al cielo si no se modifica la realidad. Eso solo funciona en los cuentos de hadas y los vídeos virales de Internet. En el mundo real se llama trabajo y compromiso. En primera persona y sin plural.