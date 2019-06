Añadan otro carril al corredor

Nos horrorizamos de que el ferrocarril de Valencia a Barcelona se construyera tan pegado a la costa que en algunos tramos colgaba (Orpesa) o cuelga todavía (Vandellós) sobre ella. Lamentamos, mediante tímidas y no tan tímidas protestas para producirse durante el franquismo, que la autopista, el 'Supercaminal' criticado en la obra de Pluja Teatre de 1974, hiciera otro tanto y añadiera otro costurón longitudinal al feraz litoral valenciano. Una estrecha llanura de aluvión por la que desde la vía Augusta a esta parte pasan toda suerte de conducciones y tendidos (eléctricos, gasísticos, telefónicos, etc.). Y llegan los ciclistas de religión, a quienes se les suponía una doble militancia ecologista, y reclaman exactamente lo mismo que los fundadores de Aumar: un carril que vaya por el corredor mediterráneo. Es decir, que la parte valenciana del Eurovélo 8, un itinerario de 5.900 kilómetros que ha de unir Cádiz con Atenas, discurra lo más cerca posible de la costa. Y que, por supuesto, no atraviese polígonos industriales ni contenga pasos subterráneos que, al estar «tapiados hasta el techo» (sic), impidan ver el paisaje. El trayecto únicamente ha de estar flanqueado por entornos agradables y abundante cantidad de bares y restaurantes. Esto es al menos lo que se desprende de las alegaciones presentadas por diversas organizaciones partidarias del uso de la bicicleta como medio de transporte ante la Consejería de Obras Públicas. Un pliego de objeciones en el que hacen patente su deseo de participar en el diseño del proyecto y por ende en la gestión de las inversiones que han de realizar las distintas administraciones implicadas en la obra. Y en el que los firmantes no se andan con remilgos a la hora de pedir infraestructuras. Lo cual es muy de agradecer. Porque si admiten que ambicionan poseer «las mismas o mayores infraestructuras viarias» que «tiene el vehículo privado» (o no) «dentro de un paraje natural», con los sacrificios medioambientales que exigiría esta equiparación o superación, por lo menos ya sabemos a qué están jugando. Al pan, pan. Y si no contentos con ello rechazan el periplo trazado por la consejería so capa de que circunvala el parque de la Albufera por el oeste, donde sólo hay arrozales, y plantean que cruce la reserva de la dehesa porque «ofrece restaurantes, playas y un agradable paseo por la pinada», tanto mejor. Luego no podrán aclamarse a errores de interpretación. Lo dicho, dicho queda. Y es una pena porque el Eurovélo 8 ese no aspira a ser más que un camino de Santiago europeísta, laico y para ciclistas. Y los autores de estas propuestas distan mucho ser de la misma calaña que Giuseppe Grezzi. Un vendedor de bicicletas que, aunque perdió la batalla frente a los patinetes y reapareció la noche electoral como si fuera el primer sorprendido de no haber causado la ruina de Ribó, volverá al trágala. Las ventas de bicicletas en España no puedan bajar del millón anual sin que se resienta el negocio.