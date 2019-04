AMULETOS PARA UNA FINAL

La mayoría de actividades humanas dependen del estado de ánimo. El entusiasmo propio, el afecto ante las dudas, o la crítica constructiva hacen mejores a los escritores, a todos los creadores, y hasta a los equipos de fútbol. Por eso, me hubiera gustado que la efervescencia del final de partido contra el Getafe, y la narración del «Tocó en Hugo Duro» de Miguel Ángel Román, que tengo como sonido de alarma para despertarme, se hubiera proyectado en una inmediata eliminatoria posterior, y una final en la ola de la euforia. Todo lo demás sobra, y contribuye a que a uno le asalten las dudas, el pánico escénico y el miedo a no estar a la altura en la derrota. Las peripecias de la consecución de la entrada, los viajes, la logística de la vuelta, el voto en las elecciones del día siguiente se hacen demasiado largas. Hay demasiado tiempo para imaginar resultados, prepararse para la derrota, proyectar la imagen de lo que sucederá en la vuelta. Ha sido un escenario temporal tan lejano que a los pesimistas recalcitrantes nos llena de insatisfacción y motivos para la angustia. Una final inmediata nos hubiera encontrado con el corazón preparado para las emociones. La final lejana se convierte en una gran nave vacía, un trastero gigantesco en el que acumular toda clase de supersticiones sobre la vestimenta con la que asistir al partido, la repetición de las llamadas, pantalones, camisetas y hasta calcetines que hicimos y llevamos en las finales con éxito. De poco sirve haber leído a Descartes o Pascal, si la decisión de acudir en AVE tiene que estar precedida de un voluminoso debate solitario sobre el hecho de que en 1999 y en 2008 acudimos en coche a La Cartuja o al Calderón, y si el trayecto ferroviario no supone una irresponsable tentación a la suerte. Sin que venga a cuento, uno se descubre consultando páginas del médico en casa, haciendo de analista de la pubalgia de Messi, escrutando sus momentos de descanso, y analizando los partes médicos oficiales del F.C. Barcelona, a la búsqueda de señales discretas que le privarían de su presencia en la final de Sevilla, para no perjudicar la más importante de la final de la Champions. Como muestra que acredita el reparto democrático de la estupidez, todo esto sucede, y en primera persona, y en quien suscribe como protagonista. De tal modo que quien me vea ese sábado no se extrañe de pantalones y camisetas antiguas, bufandas ajadas, papeletas antiguas de la Peña Colorista o mascotas de peluche que han perdido el color. Cada centímetro textil y cada artefacto tendrán su razón de ser y su protagonismo, como un «detente bala» ante los disparos de las faltas de Messi. Pero el mejor amuleto, y allá va la exagerada imaginación, es que será final con goles de Rodrigo y la consagración inesperada, casi agónica, en el límite del tiempo de Guedes.