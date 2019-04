Me libré de la mili pero no olvido los consejos que nos ofrecían los amigachos más mayores que regresaban de aquella experiencia cargados de una retranca cuartelera que nos parecía el colmo de la sabiduría. «Cuando os toque ir, nunca os presentéis voluntarios para algo, nunca», apostillaban con gran énfasis. Circulaban leyendas sobre esos listillos que se habían presentado voluntarios para una bicoca, en realidad una trampa, y luego les mandaban a limpiar letrinas.

Será por eso, o quizá por una natural tendencia hacia el escaqueo, pero lo de los voluntarios me fascina porque se me antoja un acto de fe admirable, una demostración de valor insuperable. Obsérvese sin ir demasiado lejos a esos centenares de voluntarios que posan desnudos en las fotografías que dispara el divo del flash Spencer Tunick. No buscan dinero, ni fama, ni reconocimiento. Tan sólo les mueve el anhelo por participar en una presunta obra de arte, lo cual no es poco si, en efecto, ellos creen que las fotos de Spencer son arte, cosa que otros dudan. Aquí en Valencia madrugaron una barbaridad, depositaron sus ropas en montoneras allá en el Centro del Carmen, se despelotaron gozosos, sufrieron las frescas temperaturas de la mañana primaveral y obedecieron para formar dóciles ante las órdenes que los disponían tal y como el jefe pretendía. Fabuloso. Pero les vi felices en el noticiero que comentaba el sarao y me alegro por ellos. Algunos incluso comentaron que ya habían tenido el honor de posar para el ilustre fotógrafo en Barcelona y en otras ciudades. No nos escandalicemos: los fans de las estrellas del rock también les persiguen por esos mundos. Por suerte esta humana y voluntariosa materia prima de Spencer se conoce que ni fue a la mili ni conoció gente que les contaba los peligros del voluntariado. Todo por amor al arte.