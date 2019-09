AMARILLO CHILLÓN

Empiezo hoy como terminé el pasado jueves en este mismo rincón que LAS PROVINCIAS me brinda cada semana. «Suerte y apoyo a Celades. Hay que dejar al margen al pobre hombre que nada tiene que ver con el disparate del resto». Hoy tiene menos valor decirlo porque su equipo asaltó Stamford Bridge y, por eso, me remito a lo que escribí la semana pasada recién llegado el técnico al circo singapurense. Aunque Meriton le haya colocado sin méritos deportivos en un club, no estamos ante un Gary Neville. Celades es entrenador y el tiempo determinará su capacidad. De momento, una victoria de mucho empaque y una derrota que no habría evitado ninguno en su lugar. Dicho lo cual, sería bueno recordar que a un entrenador no se le puede juzgar por dos partidos. Ni buenos ni malos. Su trayectoria en el medio plazo nos dará una visión real de su capacidad. Sacado de la ecuación Celades, vamos con el dueño de circo y su jefe de pista. Porque tras cinco años bajo la carpa ya nos sabemos de memoria el espectáculo de trapecistas y titiriteros. Murthy apareció ante los medios en Londres obligado por la realidad y no por devoción. Y se reunió con la plantilla por obligación y no por convicción. Si por el Singapur CF hubiera sido, tras presentar a Celades al vestuario -y no mediar palabra del despido de Marcelino- todos a jugar y aquí no ha pasado nada. Todos a tragar con genuflexión de noventa grados y sin mirar atrás. Es lo que hay. O lo que había en el mundo ideal de Murthy para jugadores, aficionados y prensa amarilla. Pero resultó que, lo que hay, en realidad, es otra cosa: los jugadores, que sí viven en el mundo real, se plantaron hasta que Meriton diera la cara(dura), los MMCC destaparon la reunión en Londres y su contenido; genuflexión de Murthy y no al revés. Y el valencianismo está preparando movilizaciones contra la propiedad porque esto ya no va de ganar o perder partidos. Porque lo que en realidad hay en una afición que, no solo no traga con el disparate de Marcelino, si no que no aguanta más a Meriton. Ni los enamorados de Marcelino ni los que no le querían. Lo que Murthy llama 'prensa amarilla' en España se llama 'prensa libre' que va a seguir contando lo que a Meriton no le interese que se sepa. O sea, la verdad de sus disparates. ¿Qué Lim decide cargarse a Alemany? Lo contamos. ¿Qué Marcelino estaba muerto? Incinerado está. ¿Que Murthy pide perdón a los jugadores? Con todas las letras. Y así, cada día. Desconozco si en Singapur el concepto de la prensa es también con rodilla en tierra pero en Valencia contamos las cosas de pie. Y bien alto. El gran problema de Lim, y su universo de genuflexión permanente, es que no tiene memoria. Se ha olvidado que no puede obligar a postrarse y ser obediente ni a los MMCC ni a Mestalla. Ni nos puede despedir. Muy amarillo chillón. Eso sí que es lo que hay.