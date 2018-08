Amar a un psicópata

Guillermo Fernández Bueno penetró subrepticiamente en una panadería de Vitoria y violó a la panadera; la dejó con vida, pero no tuvo tanta suerte la limpiadora del bar Acua solo un mes más tarde, cuando se dirigió a la cocina tras saltar el mostrador. La sentencia que le condenó a un total de 32 años declaró probado que Fernández Bueno golpeó a Ana Rosa con una botella en la cabeza, dejándola inconsciente. Posteriormente la desnudó de cintura para abajo y procedió a violarla mientras la asfixiaba con una sola mano. Luego intentó seccionar su cuello con una espátula, y le hizo otros cortes con un cuchillo de sierra.

Todos ustedes saben que este hombre ha permanecido huido durante quince días aprovechando un permiso penitenciario que la junta de tratamiento negaba otorgárselo reiteradamente, pero que los acababa obteniendo por la decisión del juez de vigilancia. Sin embargo, hoy no quiero discutir la rehabilitación de los psicópatas, sino el comportamiento de su novia, la educadora social Elena Ruiz, que le ayudó a escapar. Y aquí hay una pregunta fundamental: ¿puede una mujer 'normal' enamorarse de un violador y asesino psicópata? Hay una larga tradición de mujeres enamoradas de asesinos seriales en Estados Unidos, y un común denominador es la fascinación ante el asesino cruel y sádico: si la bestia está de mi parte, yo la controlo y soy especial.

Claro que también podría pensarse que la cómplice de la fuga creyera a pies juntillas que Fernández Bueno estaba ido por el abuso de las drogas, como él adujo, descartando de su mente todos sus actos infames y la cuidadosa preparación de los ataques, incluyendo borrar de la conciencia el acto más vil de todos: el violar a una mujer mientras se la está matando, una 'especialidad' reservada para unos pocos (Gilberto Chamba, preso en Lleida por matar a una estudiante, es otro miembro de este restringido club).

En tal supuesto la educadora social pensaría que su amor merece una segunda oportunidad, que no es el 'monstruo' que todos ven, y que la sociedad era claramente injusta y vengativa cuando le estaba negando el acceso al tercer grado penitenciario. Así pues, le ayudaría por amor, porque creería en él como ser humano. Por desgracia, queda otra posibilidad, para mi bastante probable: que esta mujer, ciega de amor, se creyera importante porque el asesino la necesitara para sus planes, y que una vez lograda la fuga, su destino fuera en Senegal u otro rincón de África un puesto en la morgue o en una rambla anegada de agua cualquier noche donde ya nadie recordaría siquiera su nombre. Por suerte, esa experiencia no la tendrá que vivir, porque fueron capturados tratando de llegar a Gambia. Así que llorará intensamente por ese hombre sin corazón. Es el cuento de la Bella y la Bestia, aunque el final no sea el deseado por Bella. Por fortuna para ella, aunque no lo crea.