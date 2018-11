'Alzira i prou, Pepe l'ou'

Un inventario haría innecesario el comentario que me propongo hacerles. Pero no lo hay. Y si lo hay no se ha publicado. Y si no se ha aventado es porque resulta desfavorable para la causa del bi-tripartito que gobierna la Generalidad. Porque si el Consell de Ximo Puig pudiera presumir de haber revertido todos o muchos de los servicios que el PP privatizó durante su mandato pierdan cuidado que ya lo habría hecho. Y yo me acordaría. No porque tenga una memoria privilegiada o posea un ojo de lince sino porque soy un poco como el búho del chiste: hablar no hablo, pero me fijo mucho. Y si no me suena que nos hayan dado la barrila con este asunto es porque no están en condiciones de hacerlo. Puedo equivocarme, pero juraría que en el haber del Pacto del Botánico no figuran más rescates que el del Aquarius y el de la gestión del hospital de La Ribera. Un rescate que no se llevó a cabo, como bien saben, hasta que expiró la concesión. Todo lo demás han sido externalizaciones. Privatizaciones, como se decía antes de la caída en desgracia del PP, puestas en práctica en tanta armonía, ora por el PSPV, ora por Compromís, que empieza a extenderse la creencia de que sólo asumieron la gestión del hospital de Alzira para cubrir el expediente y que no se dijera que dejaban intacto el resto del pastel. Ya veremos, además, a qué precio. Baste decir que, en previsión de lo que pueda ocurrir con este y otros gestos para la galería, la partida de personal de los presupuestos de la Generalidad para el 2019 contempla un aumento de 400 millones de euros. Y es que aquí el que no se ha sacudido las pulgas de encima, se ha sacudido las pulgas y el pulgón. La 'nueva política' encuentra ahora tan convenientes estas 'cesiones de créditos' que el consejero de Vicent Marzá privatizó en 2017 algo tan intocable para un nacionalista como el servicio de traducción y corrección de textos al valenciano de toda la Generalidad. Y al parecer quedó tan satisfecho que este año ha adjudicado a un tercero lo inimaginable: el tratamiento de los datos personales de las 250.000 familias que solicitaron becas. El secretario de Empleo Enric Nomdedéu, por su parte, liberó al Servef de la obligación de orientar laboralmente a los parados. À Punt sólo tiene de pública la financiación, ya que la programación de mañana, tarde y noche es de producción externa; la carga de trabajo de los centenares de amigos y conocidos de Empar Marco colocados en Burjassot se reduce a la confección de tres informativos diarios. La soterrada privatización de las depuradoras, a su vez, es fina. Y la introducción de una norma en la ley de Acompañamiento que permitirá a Balearia hacerse con el control de los muelles de Denia simplemente es de película. De película de Elia Kazan, con José M. Orengo como artista invitado.