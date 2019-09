NO ESTÁN A LA ALTURA En vez de ayudar, los políticos están agravando la situación económica de precrisis que vivimos IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 15 septiembre 2019, 09:42

Me refiero a los políticos. La situación económica se deteriora por momentos y lo hace por causas diversas. Unas son imputables a esa perversa costumbre de la economía de fabricar crisis cada cierto tiempo. Normalmente lo hace porque los tiempos de bonanza inducen aumentos de la oferta que crece a escalones -es decir a tramos grandes cuando se amplían líneas de fabricación o incluso a través de nuevas fábricas-, que la demanda no puede absorber, pues crece a marginales, poco a poco. Es lo mismo que sucede con las fiestas, en donde se bebe mucho en poco tiempo y luego nuestro cuerpo tarda muchas horas en eliminar el alcohol. Supongo que si da esta burda explicación en un examen de la Facultad de Economía, le suspenderán con deshonor, por ser demasiado simple e incompleta, pero quizás le sea suficiente para quedar bien en las cenas de los viernes con los amigos.

Las crisis se forjan en el yunque de millones de decisiones personales y empresariales y una buena parte de ellas se deriva de las expectativas. Si empezamos a hablar de crisis nos entrará el miedo al futuro, dejaremos de invertir y moderaremos el consumo, lo que disminuirá las ventas de las empresas, que comprarán menos y empezarán a prescindir de trabajadores para acomodarse a los vaivenes desfavorables de la coyuntura, lo que termina por cerrar el círculo y auto agravar la situación.

Frente a a ello, la política puede ayudar, permanecer ausente o, incluso, perjudicar. Ayuda cuando establece planes anticíclicos sensatos; se muestra ausente cuando no hace nada y perjudica cuando se empeña en ir en la dirección contraria a lo que se necesita. ¿Y qué se necesita en estos momentos que podríamos calificar de precrisis a la vista de los datos que van emergiendo? Pues, lo primero, lo de siempre: estabilidad y previsibilidad. Saber que las decisiones que se adoptan desde los gobiernos están bien fundadas y son duraderas ayuda a los agentes económicos a posicionarse y adoptar decisiones a largo plazo. Mientras que dudar de las orientaciones que emanan de los dirigentes introduce incertidumbres que paralizan los comportamientos.

Y aquí es donde los políticos actuales no están a la altura, porque aportan inestabilidad, donde deberían dar certezas y practican la inacción cuando deberían esforzarse por despejar el panorama. Eso ocurre lejos: recuerde a Donald Trump y sus bandazos políticos, sus bravatas comerciales y sus imposiciones infantiles. Ocurre más cerca: recuerde a los británicos con su exasperante falta de acuerdo frente a la decisión más importante que afrontan desde la Segunda Guerra Mundial. Recuerde también a los italianos enfrascados en sus luchas internas y mecidos en los vaivenes de una eterna inestabilidad. Y, no creo que le cueste mucho esfuerzo, recuerde nuestra propia situación, dirigidos por políticos amateurs que nos empujan a las cuartas elecciones en cuatro años, en medio de un obsceno espectáculo de luchas internas, egos mastodónticos y vetos incomprensibles.

¿Se merecen el sueldo que les pagamos a los diputados, cuando no han realizado el trabajo para el que les votamos, que era elegir a un presidente capaz de formar un gobierno que elaborase unos presupuestos? Si hubiese una ley que negase el sueldo a los electos que no fueran capaces de cumplir con su obligación o que, simplemente, les impidiese presentarse a unas nuevas elecciones tras fracasar en las anteriores, seguro que no pasaba esto. Espabilarían de inmediato.

Para terminar, no se olvide de que, incluso en el 'oasis vasco' llevamos un buen rato sin presupuestos -la plasmación de cualquier programa de gobierno-, enredados en temas menores y en orgullos mayores.

Y mientras, todo se torna gris. El PIB se amortigua, las exportaciones sufren, la producción industrial desacelera, el empleo se debilita y, como resumen de todo ello, los ingresos fiscales se alejan de las previsiones iniciales. ¿Van a darse cuenta los políticos de su propia incapacidad? ¿Van a pensar en para qué les elegimos y modificar sus comportamientos? Ni lo sueñe...