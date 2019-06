MÁS ALLÁ DE PARCHÍS

El documental sobre el grupo Parchís que ha anunciado Netflix me tiene desconcertado. Cuando creía que lo más bizarro que iba a ver este verano era la serie sobre Jesús Gil que va a estrenar HBO, nos cuentan que se ha rodado un filme que repasa el fenómeno del grupo infantil en el que han participado los que fueron sus integrantes. Las fichas roja, azul, amarilla y verde y el dado blanco contarán cómo vivieron aquellos años y qué fue de ellos. Como si a alguien le importase. O tal vez sí, y había una demanda nacional por saber de Tino, Yolanda y compañía (he tenido que buscar los nombres) de la que yo no estaba informado.

En esto de los 'revival', reencuentros y resurrecciones nos llevan mucha ventaja los americanos, que ya han sacado los trapos sucios de la mayoría de ídolos infantiles y juveniles de los años 80 y 90. En estos momentos, de hecho, siguen haciéndolo, porque espero que la nueva vuelta de tuerca que se han sacado de la manga los de 'Sensación de vivir' sea precisamente para revelarnos entresijos que aún no conocemos de aquella serie. Todo lo que no sea eso resultará decepcionante.

Si se ha abierto la veda en España yo tengo unos cuantos asuntos pendientes desde la infancia/pubertad que me siguen intrigando. Y creo que pueden causar interés entre aquellos usuarios que el algoritmo de Netflix detecte hayan disfrutado con lo de Parchís. ¿Solo yo recuerdo a Ana, la de Enrique y Ana, la de 'la gallina cocoguagua'? ¿Qué ocurrió con ella? ¿Cómo era la relación entre los dos cantantes en aquella época cuando dejaban de bailar con el hula-hoop? Ahí hay documental. ¿Quién se escondía debajo de Don Pimpón? ¿Qué fue de su carrera? ¿Qué tal soportó que Espinete siempre fuese más popular que él? Ahí hay documental. ¿Cómo es el día a día de María Jesús y su acordeón en su local de Benidorm? ¿Es cierto que tiene los tendones de los hombros rotos por haber cargado durante años un instrumento de casi 20 kilos? ¿Genera algún tipo de desequilibrio u odio hacia los pajaritos en general el hecho de cantar la misma canción día tras día? Ahí también hay documental.