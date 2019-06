El futuro no es lo que era. No he visto naves de combate en llamas más allá de Orion. No he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Yo no he visto cosas que vosotros no creeríais como Roy Batty en 'Blade Runner'. Tampoco he visto el vídeo sexual de Verónica que el 80% de sus compañeros de trabajo sí vieron en la fábrica de Iveco. No he visto la cara de los hijos de Verónica tras haber perdido a su madre ni la de sus familiares. No he visto ni sentido el fuego, tejido con llamas de ansiedad, miedo y vergüenza, que no pudo soportar Verónica al saber que escenas íntimas que sólo le corresponden a ella y a su esfera privada se difundían como un mal chiste, sin respeto y sin ética. En definitiva, no he visto brillar la inteligencia de la sociedad en 2019, año en el que Ridley Scott situó la película distópica inspirada en la novela '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?'. Sí quiero ver un futuro mejor para las mujeres, un mañana sin casos como el de Verónica.