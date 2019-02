Alien Tienda de campaña Llegué a pensar que los cambios en Movilidad los dirigen los cerebros que controlan las operadoras de VTC FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 28 febrero 2019, 09:03

Hasta Espartaco, en lo más hondo de su rebeldía, debió sentir alguna vez que no se está tan mal de esclavo resignado, si te dan sopa calentita dos veces al día... Lo digo por lo siguiente: el otro día me era imprescindible estar en dos sitios muy separados, consecutivamente, con apenas dos horas de diferencia. Aunque no se valore, la vida del jubilado también se ordena a través de obligaciones muy precisas, con la única diferencia de que ahora no las cobra. El caso es que, ante un horario apretado, fue preciso tomar una determinación: ¿Saco el coche para ir al centro o no lo saco?

No es una broma tomar esa decisión. Lo que antes era un gesto banal, ahora tiene que ser un asunto hondamente meditado. Consulté a fondo en la EMT. Pero la mala combinación de líneas para mis destinos, más la huelga añadida de ese día, me inclinaron al proyecto extremo de sacar el automóvil y estacionarlo en el centro, no muy lejos de mi Destino A. Caminaría un trecho, pero tendría el tiempo justo de volver a tomar el coche para desplazarme hasta el Destino B.

Llegué a sudar, por el agobio. ¿Vas a hacer lo correcto, estando las cosas de la Movilidad en la ciudad de Valencia como están? ¿No es difícil circular por el centro? ¿Qué pensarán los vecinos cuando te vean salir del garaje en horas de calles atestadas? Y sobre todo, y voy al fondo del asunto ¿no es pecado ir en automóvil, solo, egoístamente, entre una turba de menesterosos que van a pie o en bicicleta?

Espartaco, a caballo entre la sumisión y la rebeldía, tuvo problemas de conciencia más pequeños. Porque sintiendo como siento el vigor de la libertad ciudadana, percibo que algo en mi está cambiando a base de adoctrinamiento. Y me resulta cada día más difícil dar argumentos al egoísmo insolidario que anida en mí. Ese es el meollo del gran cambio que los ayuntamientos están propiciado en nuestros corazones: empezamos a sentir como pecado, como trasgresión, tomar el coche y enfilar con él la calle de la Paz. Circular por la plaza de Tetuán ya es tan abyecto y reprobable, qué sé yo, como tirar plástico al contenedor marrón, como no separar las peladuras de patata de esa cajita al vacío en la que viene el café.

Pecado y más pecado. Cargado por el peso de la mala conciencia hice toda la operación con mi coche. En el camino de ida y vuelta entre el estacionamiento y el Punto A, había coches negros que parecían perseguirme en la noche. Como tiburones, navegaban la ciudad, sigilosos y limpios, de la mano de conductores impecables. Uno, dos, hasta doce... ¿No serán...? Son, son los coches de Uber. Taxis no vi ninguno. Pero estos nuevos me estaban siguiendo como si conocieran mis escrúpulos de conciencia. Llegué a pensar, malvadamente, que todas las transformaciones de nuestra Movilidad las dirigen, en realidad, los cerebros que controlan las grandes operadoras de VTC. Alien...