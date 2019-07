¿ALGUNO PIENSA EN ESPAÑA?

A pesar del hartazgo electoral y postelectoral, si oyes o lees lo que dice cada uno de los líderes de los principales partidos nacionales sientes de inmediato una irrefrenable empatía que te hace sintonizar con su posición y casi hasta compadecerle por el duro trago que debe de estar pasando. Sale Albert Rivera, por ejemplo, en plena crisis de acoso aunque no de derribo de su persona, y justifica su «no es no» a Sánchez y lo entiendes perfectamente, cómo vamos a darle nuestros votos -recalca- a quien no duda en pactar con nacionalistas, soberanistas y populistas y ya está pensando en cómo y cuándo va a indultar a los presos del 'procés' si la sentencia del Tribunal Supremo es condenatoria. A continuación ves a Casado y el hombre tira de manual para argumentar la negativa del PP a la investidura del socialista: diferencias ideológicas, programáticas, de concepción del Estado y, no lo olviden, cuentas pendientes con el hombre que hizo carrera negándole a Mariano Rajoy el pan y la sal, ¿cómo se atreve ahora a pedirnos el voto por responsabilidad aquel que hizo de la irresponsabilidad su bandera?, se preguntan los populares. Llega seguidamente el turno de Pablo Iglesias y con ese tono de viejo profesor amigo y casi colega de sus alumnos nos ofrece una clase magistral sobre la conveniencia de que quien apoya a un Gobierno con un número importante de escaños forme parte de ese Ejecutivo, nada, por otra parte, que no se haya hecho en otras partes, como sin ir más lejos la Comunitat Valenciana. ¿Por qué -lanza al aire la pregunta el dirigente podemista- si en Valencia somos buenos para entrar en el Consell de Puig no lo vamos a ser para encontrar acomodo en el de Sánchez? Incluso el casi invisible (para los medios) Santiago Abascal se ve en la necesidad de explicar lo que por razones obvias no necesita explicación. Y por último, el aspirante, el candidato, bien sea directamente él o a través de interpuestos (Ábalos, Lastra...) argumenta la necesidad de que España cuente con un Gobierno fuerte y estable, con una mayoría parlamentaria suficiente, pero sin experimentos de mestizajes que pueden hipotecar su acción y su eficacia. Apelan a los números, a las urnas, a lo que han decidido los españoles con sus votos, y todo ello también parece razonable. Todos, en fin, ofrecen dosis de realismo, análisis que en principio admiten muy poca réplica, visiones objetivas de la situación ante las que muy poco cabe objetar. Pero una vez repasadas sus declaraciones y actuaciones más recientes, a la vista del bloqueo existente y ante la creciente eventualidad de que en otoño tengan que repetirse las elecciones, surge la pregunta: ¿hay alguno de todos ellos que piense primero en España y no sólo en los intereses de su partido?