¿HAY ALGUIEN AHÍ? CAP I CASAL Seguimos sin gobierno municipal, la basura llena el centro y se cae el techo del Palau de la Música. Todo en orden PACO MORENO Valencia Lunes, 1 julio 2019, 07:29

Después de llenar el maletero en el Mercado Central y disfrutar otro día del mejor lugar de Valencia para comer bien, llego a casa y ojeo la pantalla del móvil, convenientemente abandonado sobre la mesa al ser mi primer día de vacaciones. Encuentro al primer golpe de vista dos noticias diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. El PSPV y Compromís plantean dos modelos de gobierno opuestos y el techo de la Sala Rodrigo del Palau de la Música se ha caído.

Dirán algunos que una cosa no tiene que ver con la otra, aunque yo discrepo. El desgobierno y las consecuencias de un primer mandato bastante mejorable se han instalado en el Ayuntamiento, donde pasan los días sin que el alcalde Ribó ofrezca un argumento mejor para negar la vicealcaldía a Sandra Gómez que la dicha el primer día, cuando habló de disfunciones.

Acudo al diccionario para comprobar si se me escapa algún matiz de la palabreja. La primera acepción lo aclara: «Desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde». Claro, en la que le corresponde, no en la que quiera, reivindique o considere que le pertenezca Sandra Gómez, sino en lo que le sea dada de manera graciosa por la alcaldía. Eso es.

La cuestión de fondo no es si el área de Movilidad integra a Protección Ciudadana o dónde va Personal, incluso qué partido gestiona Contratación, donde varias manos señalan que está el auténtico atasco del Consistorio que frena la ejecución del presupuesto. El asunto es quién estará en puestos de salida en 2023 para renovar la candidatura a la alcaldía de Valencia, una vez desaparecida la opción de Ribó, que entonces irá camino de los 76 años.

Esa es la verdadera «disfunción» entre los partidos de la izquierda. Cada vez que Mónica Oltra se pasa por el Ayuntamiento surge el comentario de que es la alcaldable de Compromís, aunque seguro que antes habrá un debate a cuchillo entre algunos de los actuales concejales. Por los socialistas se supone que repetirá Gómez, aunque cada vez me llama más la atención la ausencia de Pedro Sánchez en su campaña electoral. Tiene cuatro años por delante, pero las posiciones que se fijen ahora serán decisivas.

Lo que ha ocurrido con María José Catalá, con sólo cuatro meses para afianzar su liderato en el Partido Popular del cap i casal, no es lo normal. Dicen voces autorizadas que el primer año es cuando se toman las decisiones más importantes y que todo lo demás debe rodar sobre esos raíles. Es por lo tanto el momento para Sandra Gómez de decidir qué quiere ser.

Sigo pensando como ya he escrito que gobernar Valencia con diez concejales es imposible, aunque es lo que empujan las circunstancias con claridad. No veo por lo tanto real la opción de un gobierno en solitario para Compromís, pero estamos entrando ya en terreno movedizo porque las fechas apremian. También es cierto que Ribó tiene diez concejales por siete de Gómez y los quiere hacer valer. Lógico, pero el PSPV ha situado el relato de manera inteligente de tal forma que el sujeto de la acción debe ser el alcalde, el que tome la decisión. Una partida de ajedrez que hoy se repetirá de nuevo en la comisión negociadora. Las dos propuestas son conocidas y se han dado a conocer antes a los medios, lo que deja claro ya que la discusión se sitúa ya en el terreno de la opinión pública, no de la mejor gestión en el Ayuntamiento. Y ahí es donde visibilizo la caída del techo de la Sala Rodrigo en el Palau de la Música. La fortuna ha querido que estuviera vacía y no se produjeran víctimas, pero la suerte se puede acabar algún día.

¿Quién es el responsable del Palau de la Música? En estos momentos el alcalde Ribó, que ha delegado competencias de manera puntual y a cuentagotas en tres concejales de Compromís. El PSPV, lógicamente, no quiere ninguna. Dos semanas después de la investidura aún estamos en esta situación, donde la eliminación de la partida del verso suelto de Unidas-Podem no ha servido de nada, más bien lo contrario al dejar al desnudo las enormes diferencias entre los dos grandes partidos de la izquierda.

El techo del Palau de la Música se cae (supongo que a nadie se le ocurrirá decir que es un problema heredado del PP, ya sonaría a chiste malo), la basura desborda el centro comercial y turístico de Valencia y arrecian las críticas vecinales por el descontrol de las terrazas de los bares. Cualquiera diría que no hay gobierno y aunque en el Mercado Central alguien me dijera que no es necesario para que no rompan nada, la realidad es que sí y con urgencia. ¿Hay alguien ahí?