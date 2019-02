ALFOMBRAS Y CALAVERAS

No parece ni muy correcto ni muy educado, en efecto, acudir invitado a la morada de un amigo para derramar cuando los postres una lluvia dorada sobre la blanca alfombra a la vista de todos bajo la excusa de «es que no podía aguantarme». Pero tampoco conviene pasarse de pulcro y andar temeroso con la opinión del prójimo, sobre todo cuando este se equivoca. «Supongo que he herido algunos sentimientos», le dice el atracador interpretado por Robert de Niro al pasma encarnado por Al Pacino en 'Heat'. Sí, a veces herimos sentimientos. Dos biografías tengo de Hernán Cortés, la de Jean Babelon y la de Juan Miralles. Las leí hace demasiados años porque ya en aquel tiempo no entendía el extravagante ninguneo que la mayoría de los españoles siente o sentía por nuestros héroes. Conocemos de memoria las refriegas de ese matarife ceporro que era el general Custer pero ignoramos las gestas de verdaderos cráneos privilegiados que jalonan nuestra Historia. El transcurrir de los años no ha borrado la imagen que me llevé de Cortés. En su persona se machihembran dos características que lo sitúan a la altura de los primeros espadas: el talento militar y el político. Fue un genio, no me cabe ninguna duda. Pero como nuestros gerifaltes, mindundis alejados de un coloso como Cortés, no desean ofender a nuestros hermanos mejicanos, escamotearán actos y homenajes que deberían de realzar la figura de este español atómico por si acaso. Este comportamiento pusilánime abochorna. No observa uno que los italianos se coloquen de perfil ante Julio César o los franceses ante Napoleón. Se comprende que en el extranjero sufran amnesias ante los éxitos de Cortés o de Pizarro, pero que nosotros mismos ocultemos estos momentos de gloria bajo la alfombra deprime. Nos meamos sobre las calaveras de nuestros ilustres.