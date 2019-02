¿SERÁ HOY, ALEJANDRO?

Ayer disfrutamos todos de una bonita etapa que debe servir como aperitivo a la de hoy. Que se preparen los aficionados porque este viernes tenemos la oportunidad de disfrutar de la clase de un ganador nato como Alejandro Valverde. Con salida en Quart de Poblet y llegada en Chera, vamos a ver una jornada con cinco puertos que, si bien no destacan por su dureza, sí acaban finalmente pasando factura, y más si tenemos en cuenta el repecho final que hay. Por eso quiero poner el foco en Valverde. Es el gran favorito desde el primer momento y más en este tipo de etapas que por las características que tiene se adapta perfectamente a sus cualidades. Alejandro tiene potencia de sobra y una clase bárbara. Tengamos en cuenta que desde que ganó el Mundial no ha podido llevarse ningún triunfo, ni en etapa ni en clásica. Lo conozco bastante bien desde el punto de vista personal y sé que va a querer ganar. Es sin duda su momento. Imaginemos, por cierto, la satisfacción personal que supondría para Ángel Luis Casero que Valverde, después de su éxito en el Mundial, volviera hoy aquí a ganar una etapa. A mí, particularmente, me emociona saber que un superclase como él está rodando en la Volta y los vecinos de Chera deben saber que hoy pueden tener la oportunidad de verlo cruzar en solitario la línea de meta en primer lugar. Eso sí, tampoco tenemos que obviar gente que está en muy buena forma y a la que habrá que tener en cuenta. Y ahí sitúo entre otros a Luis León, Ion Izaguirre y Jesús Herrada. Están pendientes de buscar su mejor momento, pero pienso que un día para que el Movistar organice su estrategia para que Valverde vuelva a dar un golpe de efecto. Si esto pasara, supondría darle un diez a la organización, por cómo está enfocando las etapas. Mañana será otro concepto, donde al cien por cien se decidirá quién va a ganar la Volta. El maillot de líder da alas, no lo olvidemos.