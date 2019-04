Alcaraz llega solo a la meta

El principal inconveniente que le vi yo a la creación de un entramado tan grande y tan costoso como el de la Consejería de Transparencia es que después no habría quien se atreviera a reducirla a su justa medida. A convertirla en lo máximo que debería haber sido, un simple servicio adscrito al departamento correspondiente, por temor a ser acusado de propugnar la vuelta a la opacidad y a la turbidez administrativas. Pero me equivoqué. Toni Cantó anunció días atrás que se la cargará para reducir de diez a siete el número de 'conselleries'. Y cuando todo hacía presagiar que una compañía aerotransportada del Pacto del Botánico caería sobre él ocurrió lo inimaginable. Nadie se lo reprochó. Es tan decepcionante la labor que ha desarrollado Manuel Alcaraz durante su mandato que sucedió lo mismo que cuando Presidencia le tumbó el decreto que daría validez a las denuncias anónimas de corrupción. No calificó de anatema a Cantó ni Mónica Oltra. Con lo que se quejó de que Ximo Puig rompiera una racha de 5.746 decisiones del Consell aprobadas por unanimidad adelantando las elecciones. Hubo de anunciar Isabel Bonig al día siguiente que su programa electoral personalizable (sic) contempla la supresión de la Agencia Antifraude para que, no motu proprio sino a pregunta de un periodista, la señora Oltra contestara lo justo. «Las formaciones que quieren eliminar la prevención contra la corrupción tienen sus razones. Lo que no sé es si son muy válidas desde el punto de vista democrático. Ambos organismos han hecho un trabajo extraordinario», aseguró con tanta desgana y retraso que parecía que no lo decía muy convencida. Extremo en el que coincide con uno de los más agudos analistas que conozco. Un cachondo que sostiene la humorada de que para erradicar la corrupción no hacen falta tantas escuchas telefónicas, ni tantas consejerías o agencias antifraude. El dinero no se puede esconder, afirma convencido. Sólo hay que esperar a que aflore para coger al pillastre. Cualquier juez o fiscal que se hubiera tomado la molestia de cotejar el listado de clientes atípicos de cierta respetable sastrería con el de inusuales coleccionistas de relojes de lujo de una no menos respetable joyería habría puesto al descubierto el entramado delictivo que se adueñó de la Administración valenciana en el transito de los siglos. XX al XXI. ¿Qué necesidad había -añade este amigo mío- de molestar a la UCO o a la UDEF o de interrumpir las variopintas charlas que pronuncia el trasparente consejero Alcaraz, nada por aquí, nada por allá, para desmontar la trama de los Cotino? Ninguna. No había más que recibir en confesión a los personajes que aparecían en las fotografías en las paredes de la alquería Dolores, otrora casa de ejercicios político-económico-espirituales del plenipotenciario y domicilio de Juan Cotino, para resolver el misterio de la multiplicación de los rezos y las contratas. No es ninguna tontería. Hacienda pilló a El Titi así. Averiguando por la prensa el número de bolos que había hecho.