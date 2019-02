EL ALCALDE DE NOCHE SE GUARDA EN UN CAJÓN La propuesta del gobierno tripartito de un mediador en las zonas de ocio se paraliza y evidencia los nulos avances PACO MORENO Lunes, 4 febrero 2019, 08:39

El último pleno del Ayuntamiento dio para mucho, aunque todo quedara eclipsado por la rectificación del grupo socialista de su enmienda presentada unas horas antes para revisar los carriles ciclistas. La bicicleta oculta estos días las demás cuestiones, pero llamó la atención y mucho la retirada de la propuesta de nombrar un alcalde de noche, una especie de mediador en las zonas de ocio entre hosteleros y vecinos. Sin capacidad de sancionar a locales, claro está, aunque sí para dialogar.

La rectificación (vaya mañanita del gobierno municipal, por cierto), correspondió al concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, quien había querido adelantarse así a la moción anunciada antes por la Federación de Vecinos y cuyos responsables llevaban varios días intentando consensuarla con todos los grupo municipales. Mal le salió la jugada al edil, quien tuvo que guardarla en un cajón a esperar tiempos mejores para aprobarla con más apoyos en el hemiciclo.

¿Es necesario un mediador, lo que la jerga política ha bautizado como alcalde de noche? El gobierno municipal entiende que sí, al menos Compromís, aunque otra cosa es que quiera debatirlo. La Federación de Vecinos acudió al pleno, esperó pacientemente a que prosperase la moción presentada por el grupo popular, la impulsada por ellos, pero la urgencia no fue aceptada y de nuevo al cajón.

Es difícil consensuar intereses tan dispares en el sector del ocio y los barrios afectados, aunque mucho más si no hay empatía. Lo ocurrido el pasado pleno es muestra de ello. La Federación de Vecinos, me consta, considera este mandato amortizado después de las últimas polémicas, sobre todo por medidas aprobadas que después no son controladas de ninguna manera, es decir, la superficie de las terrazas o los horarios, por ejemplo. Esa situación debe cambiar porque los vecinos son parte indispensable para tratar el ocio en la ciudad.

La Federación de Ocio tampoco quedó muy contenta con la retirada de la propuesta (lo del alcalde de noche partió de una propuesta de ellos en 2016) y así lo hizo saber públicamente. Demasiados frentes abiertos para un gobierno que había llegado con la idea de cambiar de modelo de gestión y que se ha quedado en el intento.

Que el Consistorio tiene pocos recursos para medir el ruido en la calle no es ningún secreto. Es uno de los argumentos principales de los hosteleros del Carmen, disconformes con la restricción de horarios de sus terrazas a partir del 1 de marzo. Tan discrepantes que el asunto lo denunciarán en el juzgado para ver si se levanta la etiqueta de zona acústicamente saturada, lo que está por ver. Distinguir el alboroto de una terraza de un tubo de escape o el lógico escándalo callejero de una zona de botellón es prácticamente imposible, por lo menos para los que no entendemos nada del tema.

Dicho eso, sí que es razonable establecer unos criterios para que la noche valenciana no se desmadre y evitar volver a ver los famosos carteles que se colgaban en la plaza de Xúquer en los años 90, con el sencillo eslógan 'Queremos dormir'. En algunos barrios como Ruzafa, los residentes que tienen la desgracia de que la ventana de su dormitorio recaiga sobre una estruendosa terraza han preferido el lema 'Derecho al descanso'.

Cualquiera sirve para reflejar lo mucho que queda por hablar y debatir acerca del modelo de ocio en el cap i casal. De vez en cuando resurge la idea de un botellódromo, una zona que concentre todos los locales, pero eso no funcionará y los hosteleros lo saben. Cada barrio tiene su idisincrasia y singularidades, su público, por lo que a los jóvenes no se les puede encerrar como a un rebaño de ovejas.

El Observatorio que proponían los vecinos conjugaba además el ocio con el turismo, o sea los apartamentos turísticos. Ofrecer sólo una solución para lo primero fue de lo que peor sentó a la Federación de Vecinos, al entender que la resolución de problemas está por encima del reparto de competencias que se hiciera en su día. Puede decirse que el ocio es cosa de Compromís y todo lo relacionado con el turismo está en manos del PSPV, una división que se acentúa a cuatro meses de las elecciones.

Sea como sea, este mandato se dejarán estos dos asuntos sobre la mesa y a la espera de que se le encienda a alguien la bombilla para dar con la solución. A priori, lo mejor es una regulación en ambos casos, sobre todo para distinguir a los empresarios que cumplen con la normativa del resto. Ahora que llegan las Fallas, es buena ocasión para demostrar la imaginación necesaria en la gestión y que la ciudad no quede patas arriba, convertida en un enorme botellón.