Paco Alcácer era el delantero. El atacante para este Valencia de Champions. El de Torrent refulge en este inicio de campeonato. La pasada Navidad, en los vestuarios del campo del San Gregorio de Torrent, su pueblo, le hice una entrevista. Con el éxito reciente de su partido ante el Sevilla en el Camp Nou y la hiel de una lesión que llegó en el peor momento. Lo dijo sin esconderse, tan transparente como es dentro del área: «Claro que me gustaría volver al Valencia, muchos jugadores se fueron y volvieron». Y tenía razón. Sol y Robert no fueron peores en su regreso. A Alcácer se le ha tratado de manera inmerecida. Motivo de mofa para una parte del valencianismo por su suplencia en el Barcelona sin las miras necesarias para admitir que quizá algún día podría ser pieza importante otra vez en Mestalla. El de Torrent lleva el gol en el alma, pocos futbolistas ejecutan al rival con la certeza de un chico que se crió en Paterna, que lo dio todo por su equipo de cuna y que dejó unos buenos millones de euros cuando la propiedad de Singapur mintió al adelantar aquello de que no vendería a los mejores jugadores. Mientras Layhoon Chan se inmolaba ante las peñas al asegurar que Alcácer no se vendía, su jefe y máximo accionista del club negociaba en Barcelona el traspaso del futbolista. Insisto, Meriton no contó toda la verdad al valencianismo. Y lo que pasó con Alcácer sucedió con André Gomes, Mustafi y antes con Otamendi. Y después con Cancelo y al año que viene ya veremos a quién le toca. Alcácer no triunfó en el Barcelona pero tampoco fracasó. Aprovechó los pocos minutos que le dieron y nunca se olvidó del gol. El de Torrent no era un futbolista para el sistema del Barcelona como tampoco nunca lo fue André Gomes. Hoy Alcácer es feliz en Dortmund y lleva camino de ser el nuevo ídolo de la afición. Tres goles en un par de ratos en la Bundesliga y otro en la Champions. En aquella entrevista en LAS PROVINCIAS señaló que las puertas de la selección sólo se volverían a abrir si tenía continuidad. Luis Enrique las ha abierto de par en par en su segunda convocatoria. Nadie como el nuevo seleccionador sabe cómo se las gasta el exjugador del Valencia. Alcácer salió del Barcelona rumbo al Borussia Dortmund cedido a cambio de dos millones de euros. Una operación que hubiera sido factible para un Valencia que ha pagado 16 por Gameiro. Los alemanes tienen además una opción de compra por 23 millones de euros por un futbolista de tan sólo 25 años, con más de media carrera por delante. El pasado martes en Old Trafford, el Valencia llegó pero careció de remate. A veces pienso que Alcácer hubiera sido un gran socio para los centros de Guedes. Un verdugo de Champions. Tras lo visto, el de Torrent era la pieza clave del rompecabezas.