¿Albóndigas? ¡Hamburguesas! ¿Quién mejor para relanzar la carrera de quienes naufragaron ante las urnas que quien preside la Generalitat con el peor resultado en la historia de su partido? CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 26 junio 2019, 07:54

Cuando hace unos meses Mireia Mollà se postuló para alcaldesa de Elche al frente de su partido, Compromís contaba con cuatro concejales: los que en las anteriores elecciones municipales le habían brindado los 15.293 ilicitanos que optaron por sus siglas. Hoy, Compromís cuenta con la mitad de esos concejales, y apenas 6.598 votos, mientras que Mollà se apresta a ocupar su despacho como Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y disciplinas adyacentes.

Cuando cuatro años atrás Juan Ignacio Blanco se impuso como candidato a la Presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, la coalición contaba con cinco diputados en les Corts. Blanco incorporó a su envite a otras tres fuerzas -entre ellas Esquerra Republicana-, pero eso no impidió que perdiera un tercio de sus votos, hasta quedarse en el 4,38%, y con el contador de sus escaños a cero. Esta semana se estrenará como Secretario Autonómico de Participación (!) y Transparencia.

En las pasadas elecciones generales Isaura Navarro ocupó el puesto número dos de la lista de Compromís por Valencia, encabezada por Joan Baldoví. Tras haberse hecho con cuatro escaños en el conjunto de la Comunidad Valenciana en las generales de 2016, la elección de Navarro se daba por hecha hasta en la más pesimista de las predicciones: sin embargo, a la hora de la verdad Compromís no logró revalidar más escaño que el del propio Baldoví. Isaura Navarro es, desde el viernes pasado, la nueva Secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público.

La última vez que Joan Calabuig encabezó una lista electoral fue hace ocho años, cuando en 2011 se postuló como Alcalde de Valencia en representación del PSOE. Bajo su liderazgo, el Partido Socialista retrocedió de los 140.000 a los 86.000 votos -y de los doce a los ocho concejales-, mientras Rita Barberá cosechaba sin despeinarse su enésima mayoría absoluta. Calabuig repetirá en el segundo escalón del nuevo Consell como Secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas.

Ha sido leyendo estos datos que me ha venido a la memoria aquel viejo chiste del niño que entrando en la cocina le pregunta a su madre, atareada con las cazuelas: «¿Qué hay para cenar?». «Albóndigas», responde ésta. «¡No me gustan las albóndigas!», protesta el niño. A lo que ella, tras dar una fuerte palmada sobre la masa de carne picada, repone: «¡Pues entonces, hamburguesas!». Pues eso: ¿que a Vd., estimado elector, no le gustan las albóndigas? Pues tranquilo, que con un simple juego de manos Ximo Puig le procurará una excelente alternativa: hamburguesas.

Aunque bien pensado ¿quién mejor para apiadarse de quienes naufragaron ante las urnas y darles el empujón a su carrera política que los electores tan rotundamente les negaron que quien alcanzó el puesto de President de la Generalitat tras haber cosechado los peores resultados en la historia de su partido, y que lo ha vuelto a revalidar ...con el segundo peor resultado de esa misma serie histórica?