Me gustan los domingos. Forman parte del tipo de días que admiten toda clase de planes, incluidos los malos. No tener nada de provecho que hacer es a veces una buena alternativa. Basta ya de medirnos por el rendimiento laboral o el rédito económico. No pasa nada si una vez a la semana mostramos indiferencia hacia lo que ocurre más allá de nuestras ventanas, porque cuando una se preocupa demasiado por lo que sucede fuera, incluso por lo que no sucede, concede a la realidad un valor mayor del que merece. A menudo se nos olvida profundizar en la conquista de lo inútil y de lo superficial. Hay días en que sólo se necesita un sofá para vivir. Desde él podemos homenajear a Albert Finney volviendo a ver 'Dos en la carretera' (Stanley Donen, 1967) o 'Big Fish' (Tim Burton, 2003). En estos tiempos en que nos imponen una actividad de ocio frenética y una comunicación constante, quedarse en casa puede ser considerado hasta un acto subversivo.