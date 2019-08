Como algunos relacionamos nuestro nacimiento con la llegada del hombre a la Luna, Aitana vinculará el suyo con el verano en que sus padres estaban pendientes del gobierno. Aitana es la hija recién nacida de Irene Montero y Pablo Iglesias por la que los oponentes políticos de Podemos han hecho votos y deseado todo lo mejor. Su llegada al mundo ha sido una tregua en la guerra que mantienen Sánchez y sus aliados. Felicitar por el nacimiento de una niña no está reñido con seguir a cara de perro en el plano político. Lo cortés no quita lo valiente, ni el gesto honroso, la bronca particular. Es un poco incómodo, pero para el bifrontismo de Sánchez nada es demasiado caleidoscópico.

Mientras tanto, el PSOE arropa a Lambán en su toma de posesión con los dos pesos pesados del gobierno y del partido: Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Eso sí es un 'prietas las filas' y lo demás son cuentos. Carmen Calvo aprovechó que un micrófono pasaba por allí para demonizar a las 'derechas' que no permiten que se cumpla la voluntad popular. Según la vicepresidenta, «lo que parece que han querido las urnas es un gobierno progresista y que no se tenga que sustentar sobre el independentismo».

Será que las urnas tienen doble personalidad y quieren que el independentismo solo esté sustentando gobiernos en Navarra y no en el resto de España. Lo curioso es su empeño en culpar a 'las derechas' por la falta de materialización de esos deseos electorales. A juzgar por Calvo, son las derechas quienes impiden constituir un gobierno progresista, no que los progresistas no se pongan de acuerdo en el reparto de poder. Españolita que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos izquierdas ha de helarte el corazón.