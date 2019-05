Aires de UCD

A veces parece que la UCD, la vieja UCD que fundara Adolfo Suárez, y que protagonizó la vida pública española en las dos primeras legislaturas democráticas -aunque en ambas sin tener la mayoría absoluta-, está reapareciendo en los ámbitos de Ciudadanos. De otra manera, obviamente. Más unitaria y disciplinada. Con un líder sólido y con una lideresa, Inés Arrimadas, de muchísimos quilates políticos. Ambos curtidos con gran tenacidad y valor en la oscura caverna del supremacismo.

Aquella UCD era una amalgama de democristianos, liberales y socialdemócratas. Es decir, juntaba más o menos a las tres almas que ha ido alternando Ciudadanos a lo largo de su trayectoria, sobre todo desde que dio el salto a la política nacional partiendo de sus orígenes catalanes. Sucesivamente, Ciudadanos se ha definido como socialdemócrata, como liberal y no está lejos de la ideología democristiana, aunque ese flanco ha sido más defendido, teóricamente, por el PP.

La UCD murió por falta de cohesión interna, y por las ambiciones desmedidas de sus dirigentes. Fue un caso único en el mundo occidental, al menos hasta entonces: el de un partido que tenía 168 diputados y que pasó a 11 de la noche a la mañana. Algo así no le va a ocurrir al PP, obviamente, pero es cierto que empieza a parecerse un poco a la UCD final, aunque con otra coloración. Es un peligro que ya despunta. Y así como en 1982 Alianza Popular, luego PP, liquidó al círculo naranja y verde de la UCD, podría suceder ahora que estemos asistiendo a la venganza, por persona interpuesta, del centro derecha sobre el conservadurismo. Un peligro que acelera el hecho de que la extrema derecha ya tiene casa propia en Vox, algo que puede favorecer el 'sorpasso' de Albert Rivera sobre Pablo Casado en las inminentes elecciones europeas, locales y autonómicas. Y ello porque el barcelonés es más moderno, osado y suarista, y contrasta con la raudamente envejecida PP, cuyo líder y muy fracasado estratega, ha sido tan vapuleado en las urnas que parece muy difícil que pueda seguir al mando de la nave que botó Manuel Fraga.

Vuelve una cierta UCD, que también se viste de naranja en los pliegues doctrinales de Ciudadanos. No va a desbaratar del todo al PP, partido muy resistente aún, pero le está abriendo una vía de agua descomunal. Por eso Sánchez, el gran superviviente, mima ahora a Pablo Casado, buscando que el crecimiento del partido Albert Rivera no tenga tantas facilidades. El 28-A demostró que de las dos formaciones emergentes, Podemos y Ciudadanos, curiosamente la más consistente es la naranja y no la morada, como creímos durante cuatro años. Podemos va a continuar siendo desvalijado por el PSOE, pero Ciudadanos parece abrirse a un mundo nuevo. El 26 de mayo por la noche veremos si esta cábala es cierta o no. De momento, es una alternativa que hace quince días se antojaba quimérica.