La agricultura no tiene peso

Que la agricultura tiene cada vez menos peso específico en el panorama político general es más que evidente. Basta recordar que en los recientes debates electorales entre los líderes de los cuatro principales partidos españoles no se citó para nada el asunto agrario, en ninguna vertiente, ni siquiera en los aspectos que vienen siendo habituales, según debe ponerlo en el manual del buen candidato: apoyaremos al sector, más ayudas para los jóvenes, lucha contra el despoblamiento, equilibrio de precios en la cadena agroalimentaria, fomento de la exportación, inversiones de modernización... Ni eso. Cierto es que también se olvidaron de otros temas importantes, que no entraron en los problemas medioambientales, que quizás habrían pillado algo de refilón a los del campo, y que se olvidaron de Asuntos Exteriores, con lo que tal vez habrían rozado cuestiones derivadas de la competencia desleal de países terceros. Nada. Sin embargo sí se explayaron en discutir sobre cifras, porcentajes y tendencias del empleo/paro, pero sin entrar en lo que cada cual haría o no para propiciar la creación de puestos de trabajo. Por ejemplo aprovechando al máximo el potencial productivo del país. Por ejemplo el agrícola, para exportar más de lo que venimos exportando, sin dejar opción a que nos pillen el terreno, y para tratar de reducir las importaciones de lo que producimos poco. Pero no, porque el estilo de político que se lleva es el urbano/urbanita, que ve el campo como algo accesorio, secundario, como reducto de lo que va quedando, conforme se impone el subterfugio del 'mundo rural'. Pero estas son carencias de España, otros países apuran al máximo. Y no países tercermundistas, sino Holanda, Francia, EE UU... Miren las pipas del kiosko, o el cacahuete 'del collaret', tan valenciano: made in USA. Hasta en eso dominan. Y aquí, a 'garbellar aigua'.