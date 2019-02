Crece un 23% el número de violaciones en España en 2018. Aumentan los secuestros y los delitos de tráfico de drogas mientras decrecen los homicidios dolosos y asesinatos consumados. Las agresiones sexuales con penetración cometidas en España aumentaron un 22,7% durante 2018: en total, se produjeron 1.702 delitos de violación en año pasado, frente a los 1.387 de 2017, según los datos publicados por el Ministerio del Interior. De acuerdo a estas cifras, la comisión de delitos sexuales -violaciones y otro tipo- aumentó un 18,1% en 2018 con respecto a 2017. Los otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual distintos al de la agresión sexual también se incrementaron en 2018 en un 17,5% al contabilizarse 12.109 frente a los 10.305 de 2017. ¿Qué esta pasando?

Me puedo equivocar, por supuesto. Me puedo equivocar pero pienso que la causa principal de ese alarmante aumento de los delitos sexuales es debido a la hipersexualizacion de la sociedad en estos momentos. Muchos, demasiados, periódicos de papel o digital no cesan de bombardear, y casi todos los días, con noticias sobre la sexualidad -mejores posiciones para un mayor placer, casas de citas recomendables, juguetes sexuales, etc.- Y no hablemos sobre el sexo entre «las estrellas» o los casos de posibles agresiones sexuales de actores, deportistas, etc. Y si acudimos a los programas televisivos... ¡como para mesarse los cabellos: el sexo muy presente, también en programas para jóvenes! Un último apunte: los menores de 14 años son habituales consumidores de videos pronos en las redes sociales.

Esa hipersexualizacion, unida a la falta de una educación sexual adecuada y positiva, sin olvidar el posible efecto «espejo» de agresiones sexuales en «manada» -y escasa condena en mi opinión- está detrás de ese crecimiento de los delitos de agresiones sexuales. ¿Qué hacer? Sin ningún género de dudas, una educación sexual adecuada e impartida por expertos cualificados no por «voluntarios». Y una mayor responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Las redes sociales? Ese es otro problema a resolver.