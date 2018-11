Agramunt y Silla les precedieron

No, si se veía venir. Lo que en boca de Juan Roig constituyó una invitación a reivindicar la aportación del empresariado a la riqueza del país en la del presidente de Acciona, JM Entrecanales, se tradujo en un llamamiento en toda regla a «incorporarse a la política» a fin de paliar «el deterioro» que han provocado los supuestos especialistas en la materia. Sólo era cuestión de tiempo que alguno de ellos lo interpretara como una orden y cruzara ese Rubicón, siquiera fuera simbólicamente. Y es lo que hizo el presidente de la CEV Salvador Navarro sin aludir a lo único que le habría salvado de las risas enlatadas: la existencia de un célebre programa de RTVE con este nombre. «Si yo fuera presidente del Gobierno -afirmó convocaría elecciones». «De hecho -agregó para confirmar que no parodiaba a Fernando Gª Tola- las hubiera convocado antes». Ah, y que no dejó ahí la cosa. Lanzado como iba afirmó que lo que tienen que hacer las distintas administraciones es no molestar (sic). ¿Hay o no hay para maravillarse con la decisión de Navarro? Los grupos de presión le han convertido en un actor secundario. Controla menos territorio autonómico que Bashar al Assad en Siria. No ha conseguido erigirse todavía en 'primus inter pares' sindical pese a la quiebra y el desplome de los demás sindicatos patronales existentes en la Comunidad Valenciana, hablando, precisamente, de lo especialmente dotados que están los capitalistas para la gestión, ¿y se cree con autoridad suficiente como para decirles a Sánchez y a Puig que se echen a un lado y no molesten? Mucho ardor guerrero es ese. Pero él sabrá sus motivos y certezas. Por lo que a mi respecta me quedo con lo que Simón Pedro Barceló le contestó a su colega de Entrecanales en la comentada sesión del Congreso de la Empresa Familiar, con acreditado conocimiento de causa porque antes de presidir el grupo Barceló fue senador del PP: Lo que tenemos que hacer los patronos es predicar con el ejemplo, ya que garbanzos negros los hay en las mejores familias. Véase, si no, la ejecutoria pública de Silvio Berlusconi y de Donald Trump. De todos modos la tentación de meterse en este tipo de camisas de once varas no es nueva. Mucho antes de que Salvador Navarro sintiera la llamada de la política la sintieron un predecesor suyo, Pedro Agramunt, y un presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Silla. Así que no rompería ningún molde si se lanzara al foro con o sin paracaídas. A una mala sólo le pueden pasar dos cosas: que llegue a presidir el Consejo de Europa, como Agramunt, o que por uno de esos requiebros orgánicos que sólo aciertan a entrever los más avezados militantes renuncie al cargo y le dejen en la estacada, como le sucedió al bueno de Silla. Lo de que «la guerra es un asunto demasiado serio para dejárselo a los militares» era una astracanada de principio a fin.