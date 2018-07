AGRAMUNT, ARENAS Y OTROS

Si repaso la nueva dirección nacional del Partido Popular hay algunos nombres, bastantes, que no conozco de nada, o de casi nada. Luego hay otros que conozco y preferiría no conocer. Y luego están los que estaban y ya no van a estar a unque pretendían seguir estando. El caso más claro de este último grupo es el de Javier Arenas. Lleva en el partido casi treinta años, más o menos los mismos que yo en esta profesión, así que cuando empecé en el oficio él ya estaba y ahí sigue. Anteriomente estuvo en el PDP y en la UCD. Toda una vida. Un caso valenciano similar podría ser el de Pedro Agramunt, al que ahora veo entusiasmado porque ha ganado 'el suyo', es decir, Casado, el candidato por el que a última hora apostó, con lo que es muy probable que aspire a mantener la canonjía del Senado a pesar del reciente escándalo del Consejo de Europa, gracias al cual consiguió ser conocido en toda España. Hay algunos que no se cansan nunca, que pretenden vivir de la política toda la vida y que se revuelven cuando ven que se les acaba el sustento. Celia Villalobos es otro ejemplo, triste ejemplo, de cómo se puede cerrar de mala manera la etapa pública de un dirigente, aunque la suya tampoco es que conociera capítulos anteriores muy brillantes que digamos. El caso es que el nuevo presidente del PP ha hecho un órgano directivo bastante renovado, con algunas concesiones a Cospedal, con un guiño a Cataluña (Dolors Montserrat) y con una apuesta por un hombre de su equipo para la secretaría general (Teodoro García). La política debe ser una combinación medida y ajustada de equilibrios territoriales, profesionales y también generacionales, de perfiles y aptitudes diferentes. Ni la renovación tiene que ser un valor sagrado que desprecie la experiencia, ni los cargos que acumulan trienios se pueden ver con derechos adquiridos para mantenerse en la poltrona hasta que les llegue la jubilación. No hay que profundizar mucho en el análisis para darse cuenta de que las bases del partido, los compromisarios del congreso, han apostado por la vía de la renovación, castigando primero a la exsecretaria general y luego a la exvicepresidenta del Gobierno con Rajoy. Un tiempo nuevo exige un equipo renovado, caras distintas, voces diferentes. Y eso lo tienen que asumir políticos de largo recorrido (a veces, excesivo) a los que hay que agradecer los servicios prestados y pasarlos a la situación de reserva. Reserva no como símil futbolístico, es decir, el que está en el banquillo con posibilidades de saltar al campo, sino como metáfora de los militares que entre estar en activo y el retiro definitivo transitaban por una etapa de estoy pero ya no estoy. Aunque hay algunos que quieren seguir estando hasta el fin de los días.